A obra contempla aproximadamente 900 metros de pavimentação, serviços de drenagem e meio-fio, beneficiando centenas de famílias e fortalecendo o escoamento da produção rural.

A Prefeitura de Mâncio Lima está dando avanços importantes aos trabalhos de pavimentação asfáltica do Ramal do Gerino. A obra é resultado de um convênio com o Governo do Estado do Acre, com investimento de R$ 1 milhão, e prevê a pavimentação de aproximadamente 900 metros da via.

O Ramal do Gerino é uma importante rota de acesso para produtores rurais, por onde circula parte da produção de café, pecuária e outros produtos da agricultura familiar, que abastecem os mercados locais e também são comercializados em outros municípios do Acre.

A intervenção vai beneficiar centenas de famílias que residem na localidade, proporcionando melhores condições de trafegabilidade, mais segurança no deslocamento e facilidade para o transporte da produção agrícola, especialmente no período de inverno, quando as condições de acesso costumam ser mais difíceis.

Além da pavimentação asfáltica, o projeto contempla serviços de drenagem e implantação de meio-fio de concreto. O prazo previsto para a execução da obra é de 60 dias.

O prefeito Zé Luiz, que esteve na manhã desta terça-feira, 24, visitando as frentes de trabalho, destacou a importância da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado para garantir investimentos em infraestrutura e melhorar as condições de vida da população da zona rural.

“Essa obra representa um avanço importante para os moradores e produtores do Ramal do Gerino. Estamos trabalhando em parceria com o Governo do Estado para levar infraestrutura a quem precisa. O asfalto vai melhorar o acesso das famílias, facilitar o transporte da produção e dar mais condições para que nossos agricultores possam trabalhar e escoar seus produtos. É um investimento que fortalece a agricultura familiar e contribui diretamente para o desenvolvimento de Mâncio Lima”, destacou o prefeito.

A iniciativa integra as ações de fortalecimento da infraestrutura urbana e rural do município, por meio da cooperação entre a Prefeitura de Mâncio Lima e o Governo do Estado, com participação da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB) e do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (DERACRE).

Com a execução dos serviços, a gestão municipal busca melhorar a mobilidade, ampliar as condições de acesso às comunidades rurais e fortalecer as atividades produtivas, reconhecendo a infraestrutura como um elemento fundamental para o desenvolvimento econômico e social do município.