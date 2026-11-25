A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (24), Valnei Campos de Oliveira Junior, de 27 anos, no bairro São Vidal, em Mâncio Lima. Condenado por roubo majorado, o homem ainda possui cinco anos e quatro meses de pena a cumprir.

A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela Vara Única da Comarca de Mâncio Lima, no dia 12 de novembro, após o condenado descumprir repetidamente as condições estabelecidas pela Justiça, mesmo depois de receber advertência judicial.

Diante das irregularidades, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) solicitou a apuração de falta grave. A Justiça acolheu o pedido e determinou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, considerando o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública.

O condenado será encaminhado à Unidade Penitenciária Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, onde deverá permanecer em regime fechado até nova decisão judicial, a ser tomada após a realização de uma audiência de justificação.