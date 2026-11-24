Uma grande quantidade de medicamentos foi encontrada descartada irregularmente no lixão de Mâncio Lima, durante o último fim de semana. O caso gerou preocupação pelos riscos à saúde pública e ao meio ambiente e levou a Prefeitura a registrar um boletim de ocorrência para identificar os responsáveis.

A situação foi denunciada por um morador, que registrou em vídeo diversas caixas e embalagens de medicamentos espalhadas pelo local. Segundo ele, os produtos teriam sido lançados por cima da cerca, utilizando um ramal lateral para evitar a entrada principal do lixão.

Etiquetas presentes nas embalagens levantaram a suspeita de que os medicamentos possam ter origem em farmácias particulares. Entretanto, até o momento, nenhum estabelecimento foi identificado como responsável pelo descarte.

Além do risco de intoxicação de pessoas e animais, o descarte inadequado de medicamentos pode provocar a contaminação do solo e dos recursos hídricos. Estabelecimentos farmacêuticos devem seguir normas sanitárias específicas para a destinação desses resíduos, incluindo a manutenção do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).

Por meio de sua Assessoria de Comunicação, a Prefeitura de Mâncio Lima esclareceu que não autorizou o descarte e informou que adotou as providências legais cabíveis.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a origem dos medicamentos e identificar os responsáveis pela prática irregular, que poderão responder conforme a legislação vigente.