A espera dos consumidores acreanos está chegando ao fim. Nesta quinta-feira (26), o McDonald’s inaugura sua primeira unidade no Acre, na praça de alimentação do Via Verde Shopping, em Rio Branco. A chegada da gigante mundial do fast-food deve gerar aproximadamente 50 empregos formais diretos na capital.

O restaurante contará com o cardápio completo da rede, incluindo produtos tradicionais como Big Mac, Quarteirão, Chicken McNuggets, McFritas, além de cafés e sobremesas.

A operação também seguirá os padrões da marca, com hambúrgueres preparados em cerca de 50 segundos, carnes 100% bovinas sem conservantes e opções à base de frango.

A inauguração representa mais uma etapa do plano de expansão do McDonald’s no Brasil e atende a uma antiga expectativa dos consumidores acreanos.

De acordo com a Arcos Dorados, empresa responsável pela operação da rede na América Latina, a unidade de Rio Branco seguirá o padrão internacional da marca, com estrutura preparada para receber famílias e consumidores da capital.

Além de ampliar as opções gastronômicas, a chegada do McDonald’s movimenta a economia local, contribuindo para a geração de emprego e renda no estado.