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Baile do Havaí marca retorno de um dos eventos mais tradicionais de Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul voltará a viver o clima de um dos eventos mais lembrados pelos amantes da diversão e da música.

30/07/2026 às 18h45 Atualizada em 30/07/2026 às 18h49
Por: Redação Fonte: Folha do Jurua
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Baile do Havaí marca retorno de um dos eventos mais tradicionais de Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul voltará a viver o clima de um dos eventos mais lembrados pelos amantes da diversão e da música. Após anos sem ser realizado, o Baile do Havaí retorna em grande estilo no próximo dia 8 de agosto, a partir das 20h, no Maison Pojo, prometendo uma noite de muita animação, decoração temática e atrações musicais.

 

Promovido pela Evolution Produções e Eventos, o baile aposta em uma estrutura cuidadosamente planejada para oferecer conforto, segurança e uma experiência diferenciada ao público. A proposta é resgatar a tradição do evento, reunindo pessoas de diferentes idades em um ambiente inspirado no clima tropical havaiano.

 

A programação contará com o cantor Rafael da Levada, diretamente de Rio Branco, além das atrações Los Padres e Theo Linns, que apresentarão um repertório variado, passando por axé, pagode, swing, forró, piseiro e outros grandes sucessos que prometem manter a pista de dança movimentada durante toda a noite.

 

Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis por R$ 50,00, e as mesas para quatro pessoas custam R$ 190,00. As vendas estão sendo realizadas na Evolution Suplementos, e a organização informa que a quantidade de ingressos é limitada.

 

De acordo com a organização, o objetivo é devolver ao calendário de eventos de Cruzeiro do Sul uma festa que marcou época e que retorna com uma proposta renovada, investindo em estrutura, ambientação e atrações para proporcionar uma experiência memorável ao público.

 

Mais informações e reservas podem ser obtidas pelo telefone (68) 99261-8868.

 

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