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Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio do Setor de Eventos, anunciou nesta quarta-feira (22) a primeira grande atração da VI Edição do Festival do Coco 2026.

22/07/2026 às 14h06 Atualizada em 22/07/2026 às 14h11
Por: Redação Fonte: Assessoria
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Prefeitura de Mâncio Lima anuncia Neto Brito como primeira atração da VI Edição do Festival do Coco 2026

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio do Setor de Eventos, anunciou nesta quarta-feira (22) a primeira grande atração da VI Edição do Festival do Coco 2026. O cantor baiano Neto Brito, um dos principais nomes da nova geração do arrocha, será o responsável por encerrar a programação do evento, que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Complexo Esportivo Totão.

 

Dono de uma voz marcante e de um repertório que conquista fãs em todo o Brasil, Neto Brito promete levar muita emoção ao público com seus grandes sucessos, como "Manda um Oi", "Body Splash", "Traumatizei", "Pilantra e Meio" e outras canções que se destacam nas plataformas digitais e embalam os apaixonados pelo ritmo da sofrência.

 

Natural de Irará, na Bahia, Santiago Paulo Brito Neto, conhecido artisticamente como Neto Brito, nasceu em 1º de outubro de 2005 e é considerado uma das maiores revelações do arrocha brasileiro. Em poucos anos de carreira, conquistou milhões de visualizações nas plataformas de streaming e nas redes sociais, consolidando-se como um dos artistas mais requisitados do gênero.

 

O show de encerramento promete reunir milhares de pessoas para celebrar o sucesso de mais uma edição do Festival do Coco, um dos principais eventos culturais e econômicos do Vale do Juruá.

 

Criado em 2017, o Festival do Coco nasceu para valorizar a agricultura familiar, fortalecer o empreendedorismo e promover a cultura local. A iniciativa surgiu a partir da vocação de Mâncio Lima para o cultivo e a comercialização do coco, cuja história começou em 2012, com a chegada das primeiras mudas distribuídas pelo Governo do Estado.

 

Na edição de 2025, o evento bateu recorde de público e movimentou mais de R$ 3 milhões na economia local, segundo levantamento do SEBRAE, consolidando-se como uma das maiores vitrines de negócios, turismo e cultura da região.

 

Para o prefeito Zé Luiz, a confirmação de Neto Brito reforça o compromisso da gestão em oferecer uma programação de qualidade para moradores e visitantes.

 

"O Festival do Coco é muito mais do que um evento. É a celebração da nossa cultura, da força da agricultura familiar e do empreendedorismo de Mâncio Lima. Estamos preparando uma edição ainda maior, com uma grande estrutura e atrações que valorizam o nosso público. A confirmação de Neto Brito é apenas o começo de uma programação que promete marcar a história do festival", destacou o prefeito.

 

A VI Edição do Festival do Coco contará com a ampliação dos espaços para expositores, melhorias na estrutura e uma programação voltada à valorização da produção rural, da gastronomia, do artesanato e das manifestações culturais, fortalecendo ainda mais a economia e a identidade de Mâncio Lima.

 

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