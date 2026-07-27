Inscrições para o The Voice nas Vilas 2026 começam nesta segunda-feira, link para participar está disponível na matéria

Os talentos musicais das comunidades rurais de Cruzeiro do Sul já podem se preparar. As inscrições para o The Voice nas Vilas 2026 tiveram início nesta segunda-feira (27) e seguem abertas para os interessados em mostrar a voz e disputar uma premiação de até R$ 2 mil.
O concurso reunirá participantes de oito comunidades: Vila Assis Brasil, Vila Santa Luzia do Pentecostes, Vila Santa Rosa, Vila São Pedro, Vila Lagoinha, Vila Santa Luzia BR, Vila Liberdade e Vila Campinas.
Podem participar candidatos com idade mínima de 16 anos. A competição distribuirá R$ 3,5 mil em premiações, sendo:
* ? 1º lugar: R$ 2.000,00
* ? 2º lugar: R$ 1.000,00
* ? 3º lugar: R$ 500,00
A grande final está marcada para o dia 5 de setembro, reunindo os classificados das etapas realizadas nas vilas participantes.
Os organizadores destacam que o objetivo do projeto é incentivar a cultura, revelar novos talentos musicais e promover a integração entre as comunidades rurais do município.
As inscrições podem ser feitas por meio do link abaixo:
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