Inscrições para o The Voice nas Vilas 2026 começam nesta segunda-feira, link para participar está disponível na matéria

Os talentos musicais das comunidades rurais de Cruzeiro do Sul já podem se preparar. As inscrições para o The Voice nas Vilas 2026 tiveram início nesta segunda-feira (27) e seguem abertas para os interessados em mostrar a voz e disputar uma premiação de até R$ 2 mil.

O concurso reunirá participantes de oito comunidades: Vila Assis Brasil, Vila Santa Luzia do Pentecostes, Vila Santa Rosa, Vila São Pedro, Vila Lagoinha, Vila Santa Luzia BR, Vila Liberdade e Vila Campinas.

Podem participar candidatos com idade mínima de 16 anos. A competição distribuirá R$ 3,5 mil em premiações, sendo:

* ? 1º lugar: R$ 2.000,00

* ? 2º lugar: R$ 1.000,00

* ? 3º lugar: R$ 500,00

A grande final está marcada para o dia 5 de setembro, reunindo os classificados das etapas realizadas nas vilas participantes.

Os organizadores destacam que o objetivo do projeto é incentivar a cultura, revelar novos talentos musicais e promover a integração entre as comunidades rurais do município.

As inscrições podem ser feitas por meio do link abaixo:

https://forms.gle/qCBUKmTSHgg6T1dL9