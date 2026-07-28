Igor Ferrari é a nova atração confirmada para a abertura da VI Edição do Festival do Coco

A Prefeitura de Mâncio Lima anunciou nesta terça-feira (28) mais uma grande atração da programação da VI Edição do Festival do Coco. O cantor Igor Ferrari será a principal atração da noite de abertura do evento, na sexta-feira, dia 25 de setembro, prometendo levar ao público um show repleto de energia, ritmo e grandes sucessos do piseiro.

Um dos nomes em ascensão no cenário nacional do piseiro, forró e arrocha, Igor Ferrari vem conquistando espaço em festas, vaquejadas e grandes festivais por todo o Brasil. Natural do interior de Minas Gerais, o artista ganhou projeção nacional após viralizar nas plataformas digitais e nas redes sociais, acumulando mais de 1,1 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Entre os principais sucessos do cantor estão "Botadinha", "Vai Matar Papai" e "Tadala de 20", músicas que figuram entre as mais executadas em seu repertório e prometem animar o público durante o festival.

Com um estilo marcante e um repertório voltado ao piseiro moderno, Igor Ferrari mistura canções autorais com releituras de grandes sucessos do gênero, transformando seus shows em apresentações de grande interação com o público. A expectativa é de que o artista reúna milhares de pessoas na abertura do Festival do Coco, dando início a uma programação marcada pela música, cultura e valorização das potencialidades de Mâncio Lima.

A VI Edição do Festival do Coco contará com uma estrutura ampliada, oferecendo mais espaço para expositores, melhorias na organização do evento e uma programação diversificada voltada à valorização da agricultura familiar, da gastronomia regional, do artesanato e das manifestações culturais. Consolidado como um dos principais eventos do Vale do Juruá, o festival movimenta a economia local, fortalece o turismo e promove as riquezas culturais e produtivas da cidade mais ocidental do Brasil.