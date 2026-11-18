Fotos e vídeos mostram o papa levando a mão ao olho pouco depois de ser atingido, enquanto cumprimentava fiéis a caminho da missa.
Em sua passagem de 12 dias no continente o pontífice chamou a atenção pela habilidade de apanhar objetos jogados pela multidão durante suas aparições públicas.
Ele já conseguiu agarrar bichos de pelúcia, bandeiras e até parou para receber uma pizza oferecida por moradores de Chicago durante uma audiência na Praça de São Pedro, no Vaticano.
Mas não foi a primeira vez que ele falhou ao tentar pegar um objeto lançado em sua direção. Em outra ocasião, durante um evento em Roma, o pontífice pediu desculpas a um cinegrafista do Vaticano após esbarrar nele com a câmera ao tentar agarrar algo jogado em sua direção. Naquela vez, também não conseguiu pegar o objeto.
Aos 71 anos, Leão XIV também é conhecido por jogar tênis e por sua destreza física incomum para a idade.
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