Cruzeiro do Sul registrou dois surtos de catapora em escolas do município neste ano de 2026, com 13 casos notificados até agora. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, alerta pais, professores e responsáveis sobre a importância da vacinação e dos cuidados para evitar a transmissão da doença, que é altamente contagiosa.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro do Sul, Rafaela Oliveira, explica que os surtos de catapora são registrados praticamente todos os anos no município, principalmente nas escolas, onde o contato próximo entre crianças e adolescentes facilita a disseminação do vírus.“Em Cruzeiro do Sul, praticamente todos os anos são identificados surtos relacionados à doença, principalmente nas escolas. Esse cenário reforça a importância do monitoramento contínuo, da identificação precoce dos casos suspeitos e da adoção de medidas de prevenção e controle, com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão e evitar o surgimento de novos casos”, destaca Rafaela.

A catapora, também chamada de varicela, é causada pelo vírus varicela-zóster e provoca manchas avermelhadas na pele, que evoluem para pequenas bolhas com líquido e depois formam crostas. Os sintomas também incluem febre, mal-estar e coceira intensa.

A transmissão ocorre pelo ar, por meio de partículas respiratórias que contêm o vírus, ou pelo contato direto com o líquido das lesões. Uma pessoa infectada pode transmitir a doença até dois dias antes do aparecimento das primeiras bolhas e continua contagiosa até que todas as lesões estejam em fase de crosta.

O período entre o contato com o vírus e o surgimento dos sintomas varia de 10 a 21 dias.

Vacinação está disponível nas unidades de saúde

A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI) de Cruzeiro do Sul, Eva Rocha, informa que a vacina contra a catapora está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde de Cruzeiro do Sul.

A primeira dose é aplicada aos 15 meses de idade, por meio da vacina tetraviral, que protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela. A segunda dose é administrada aos 4 anos.

Além da vacinação, a Vigilância Epidemiológica orienta que crianças e profissionais com sintomas da doença sejam afastados temporariamente das atividades escolares até que todas as lesões estejam em fase de crosta, conforme avaliação dos profissionais de saúde.

As escolas também devem comunicar imediatamente à Vigilância Epidemiológica a identificação de casos suspeitos, especialmente quando mais de uma pessoa apresentar sintomas semelhantes.