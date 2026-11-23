A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de violência doméstica em ocorrências registradas neste domingo (22), em Cruzeiro do Sul. Os casos aconteceram na Vila Santa Luzia, na região da Estrada do Pentecoste, e no bairro da Várzea.

A primeira prisão ocorreu por volta de 1h05, na Vila Santa Luzia, onde Francisco da Silva Vieira, de 35 anos, foi detido suspeito de agredir a companheira, de 36 anos. Segundo o relato da vítima, o casal discutia dentro de um veículo quando o homem teria puxado seus cabelos e apertado seu pescoço. Após o episódio, o suspeito retornou para casa, onde foi localizado pela polícia e preso sem resistência.

Já a segunda ocorrência foi registrada por volta das 23h, na Rua Desembargador Távora, no bairro da Várzea. Marcelo Pinto de Vasconcelos, de 39 anos, foi preso suspeito de invadir a residência da ex-companheira, de 32 anos, portando uma faca e fazendo ameaças de morte.

A vítima relatou que havia encerrado recentemente o relacionamento devido a episódios anteriores de agressão. Segundo ela, o ex-companheiro chegou à residência aparentando estar embriagado e passou a ameaçá-la. Assustada, a mulher conseguiu fugir, procurou um local seguro e acionou a Polícia Militar.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram o suspeito deitado em uma cama e efetuaram a prisão. Os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde ficaram à disposição das autoridades para os procedimentos legais.