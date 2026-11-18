Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Familiares e moradores cobram providências diante dos constantes riscos provocados por animais soltos na estrada.

Uma tragédia registrada na noite desta terça-feira (17) causou comoção entre familiares, amigos e moradores da zona rural de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A professora Ciliane Silva, de 31 anos, perdeu a vida após sofrer um grave acidente de motocicleta envolvendo búfalos que estavam soltos na BR-364, nas proximidades da entrada do Ramal 7.

De acordo com as informações, a educadora trafegava pela rodovia quando ocorreu a colisão com os animais. Após o acidente, Ciliane foi socorrida e encaminhada à unidade de saúde da Vila Santa Luzia, onde recebeu atendimento de emergência.

Durante os procedimentos médicos, a professora sofreu uma parada cardiorrespiratória. A equipe de saúde realizou manobras de reanimação na tentativa de salvar sua vida, mas, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos. A vítima morreu antes que pudesse ser transferida para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Professora atuava na educação da zona rural

Formada em Pedagogia, Ciliane Silva exercia a profissão de professora na Escola Cora Coralina, localizada na região da BR-364. Moradora da Vila Liberdade, ela fazia parte da comunidade escolar da zona rural do município.

A morte precoce da educadora provocou tristeza entre pessoas próximas e reacendeu uma preocupação antiga dos moradores: a presença frequente de animais de grande porte circulando livremente pela rodovia.

Família cobra providências e denuncia perigo constante

Revoltados com a situação, familiares da professora pedem uma atuação mais rigorosa das autoridades responsáveis pela fiscalização e segurança da BR-364, especialmente no trecho próximo ao Ramal 7.

Segundo relatos de moradores e motociclistas, encontrar búfalos e outros animais soltos na pista tornou-se uma situação recorrente, colocando diariamente em risco a vida de quem precisa utilizar a estrada para trabalhar, estudar ou realizar outras atividades.

A gravidade do problema ficou ainda mais evidente porque, conforme informações de moradores, outro motociclista também teria se envolvido em um acidente com búfalos na mesma região e na mesma noite. Ele sofreu uma queda e fraturou um dos braços.

Um dos moradores relatou ainda que perdeu um familiar em um acidente ocorrido no mesmo trecho da rodovia no início deste ano.

Risco de novas tragédias preocupa moradores

A morte de Ciliane reforça o alerta sobre os perigos da circulação de animais de grande porte nas rodovias, principalmente durante a noite, quando a visibilidade dos condutores é reduzida.

Para as famílias que dependem diariamente da BR-364, a preocupação é que novas tragédias aconteçam caso não sejam adotadas medidas efetivas de fiscalização, identificação dos responsáveis pelos animais e prevenção de acidentes.

Enquanto familiares e amigos lamentam a perda da professora, permanece a cobrança por providências que possam garantir mais segurança aos motoristas e motociclistas que trafegam pela região.

A morte de Ciliane Silva deixa uma família enlutada e uma pergunta que preocupa os moradores: quantas outras vidas poderão ser perdidas antes que o problema dos animais soltos na BR-364 seja enfrentado?