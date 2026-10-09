Prefeitura de Rio Branco e Instituto Sapiens alinham estratégias para captação de recursos destinados à infraestrutura urbana

A Prefeitura de Rio Branco recebeu, nesta quinta-feira (8), representantes do Instituto Sapiens para discutir estratégias de captação de recursos e planejamento de novos investimentos na capital acreana. O encontro teve como foco o avanço do projeto Captacidades, iniciativa voltada à estruturação de projetos e à busca de financiamento para melhorias na infraestrutura urbana e na qualidade de vida da população.

A parceria integra os esforços da gestão municipal para buscar alternativas de financiamento capazes de enfrentar problemas históricos da cidade, especialmente nas comunidades que mais necessitam de investimentos públicos. A proposta é viabilizar obras estruturantes e promover o desenvolvimento sustentável de Rio Branco a médio e longo prazo.

Parceriabuscacaptarrecursosparaobrasestruturantes,priorizandocomunidadesquemaisprecisamdeinvestimentosepromovendoodesenvolvimentosustentáveldeRioBranco.(Foto: Secom)

Durante a reunião, as equipes técnicas discutiram a elaboração de um plano de investimentos e a reestruturação de um fundo municipal destinado a apoiar o financiamento das intervenções. A iniciativa, que também conta com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), contempla áreas prioritárias, como tratamento de esgoto, abastecimento de água, drenagem urbana, mobilidade e regularização fundiária.

A coordenadora e idealizadora do projeto Captacidades pelo Instituto Sapiens, Alessandra Peres, explicou que o trabalho vem sendo desenvolvido em Rio Branco desde maio e tem como objetivo criar condições técnicas e financeiras para a execução de projetos que atendam às principais necessidades do município.

“O projeto vem trazer essa estrutura, tanto de elaboração de projeto quanto de captação de recursos, para trazer esse benefício para o município e a melhoria da qualidade de vida da população”, destacou.

“Oprojetobuscaelaborarpropostasecaptarrecursosparamelhorarainfraestruturadomunicípioeaqualidadedevidadapopulação”,destacou Alessandra.(Foto: Secom)

Segundo a coordenadora, uma das prioridades é garantir que os investimentos alcancem as regiões mais vulneráveis da capital, onde a população enfrenta dificuldades relacionadas à infraestrutura e ao acesso a serviços essenciais.

“São problemas críticos no município, que visam também atender a periferia, principalmente pessoas que hoje estão sofrendo com essas questões”, completou Alessandra.

Para o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, o encontro representa mais uma etapa do planejamento estratégico da gestão municipal, que busca assegurar investimentos capazes de atender às demandas atuais da cidade e preparar a capital para os desafios das próximas décadas.

“Estamoselaborandoumplanoparacaptarrecursosdestinadosàmelhoriadainfraestrutura,especialmentenasáreasdeesgoto,abastecimentodeáguaedrenagem”,afirmouoprefeito.(Foto: Secom)

“Através do Instituto Sapiens, no Captacidades, a gente está fazendo um plano de investimento na possibilidade de captar recursos para melhorar principalmente a infraestrutura da cidade no que diz respeito ao tratamento de esgoto, captação de água e drenagem”, afirmou o prefeito.

O gestor ressaltou ainda que a administração municipal trabalha com uma visão de longo prazo, priorizando ações estruturantes que contribuam para o desenvolvimento urbano e proporcionem melhores condições de vida às famílias rio-branquenses.

“É olhar a cidade num contexto futurístico para 10, 20 anos, onde a gente possa, de fato, melhorar a vida das pessoas nas suas comunidades, olhando para um Rio Branco cada vez moderno, com investimentos estruturantes que possam cada vez mais atender as principais necessidades do nosso povo e da nossa gente”, concluiu Alysson Bestene.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC (Foto: Secom) (Foto: Secom) (Foto: Secom) (Foto: Secom) (Foto: Secom) (Foto: Secom)