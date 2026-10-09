Fiocruz confirma casos de sarampo em bebê e mulher no Acre

Os pacientes são uma criança de 11 meses e uma mulher de 30 anos, residentes em Puerto Maldonado, no Peru, e atendidos em Rio Branco após passagem por Assis Brasil e Brasileia.

A confirmação sucede os resultados iniciais de RT-PCR, que já haviam apresentado detecção do vírus. Com a conclusão da análise confirmatória, os dois casos passam a ser classificados como confirmados para sarampo.

A investigação epidemiológica permanece em andamento para determinar o local provável de infecção, identificar possíveis exposições e acompanhar as pessoas que tiveram contato com os pacientes. As informações levantadas até o momento apontam para possível infecção fora do território acreano. A classificação definitiva como casos importados depende da conclusão dessa investigação.