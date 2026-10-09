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Fiocruz confirma casos de sarampo em bebê e mulher no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), informou no início da tarde desta quinta-feira, 8, que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), laboratório de referência nacional, confirmou os dois casos de sarampo anteriormente divulgados como suspeitos.

09/10/2026 às 06h09
Por: Redação Fonte: Ac 24 horas
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Fiocruz confirma casos de sarampo em bebê e mulher no Acre

Os pacientes são uma criança de 11 meses e uma mulher de 30 anos, residentes em Puerto Maldonado, no Peru, e atendidos em Rio Branco após passagem por Assis Brasil e Brasileia.

A confirmação sucede os resultados iniciais de RT-PCR, que já haviam apresentado detecção do vírus. Com a conclusão da análise confirmatória, os dois casos passam a ser classificados como confirmados para sarampo.

A investigação epidemiológica permanece em andamento para determinar o local provável de infecção, identificar possíveis exposições e acompanhar as pessoas que tiveram contato com os pacientes. As informações levantadas até o momento apontam para possível infecção fora do território acreano. A classificação definitiva como casos importados depende da conclusão dessa investigação.

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