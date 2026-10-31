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2ª edição do “Sobre Passos e Rodas” encerra programação do Outubro Rosa com nata 520 participantes

Com corrida, passeio ciclístico, atividades físicas e atendimento à saúde da mulher, iniciativa mobilizou a população durante todo o mês de outubro e reforçou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

31/10/2026 às 13h01 Atualizada em 31/10/2026 às 13h20
Por: Redação
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2ª edição do “Sobre Passos e Rodas” encerra programação do Outubro Rosa com nata 520 participantes

A conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama ganhou destaque nessa sexta-feira, 30, com a realização da segunda edição do evento Sobre Passos e Rodas – Juntas pela Vida, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em alusão à campanha Outubro Rosa.

A programação marcou o encerramento das atividades desenvolvidas ao longo de todo o mês de outubro e reuniu aproximadamente  520 participantes, entre corredores e ciclistas, em um grande momento de mobilização, incentivo à prática de atividades físicas e valorização da saúde da mulher. A concentração aconteceu na Praça da Juventude, onde também foram realizadas atividades de integração, aula de aeróbica e premiação para mulheres que receberam atendimento nas unidades de saúde.

Mais do que um evento esportivo, a iniciativa foi o resultado de um mês inteiro de ações voltadas à prevenção e à assistência à saúde feminina. Durante outubro, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou os atendimentos, oferecendo consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, além de coleta de exames preventivos e encaminhamentos para mamografias.

Os números demonstram a dimensão do trabalho realizado: foram 380 solicitações de mamografia e 680 solicitações de exames preventivos do colo do útero (PCCU), fortalecendo o acesso das mulheres aos serviços de saúde e ampliando as oportunidades de diagnóstico precoce.

A secretária municipal de Saúde, Rusie Lima, destacou a satisfação em concluir a programação com uma participação expressiva da comunidade e reforçou que o cuidado com a saúde feminina precisa acontecer durante todo o ano.

“É uma grande alegria estarmos realizando a segunda edição do Sobre Passos e Rodas, em alusão ao Outubro Rosa. Durante todo o mês, promovemos diversas atividades voltadas à conscientização, à prevenção e ao cuidado com a saúde da mulher. É maravilhoso ver a participação das pessoas e perceber que estamos fortalecendo essa mensagem tão importante: a saúde da mulher precisa ser valorizada e cuidada durante todo o ano, e não somente em outubro”, destacou a secretária.

O prefeito Zé Luiz também acompanhou o encerramento da programação e ressaltou a importância de uma gestão comprometida com o cuidado e a qualidade de vida da população. Segundo ele, as ações começaram ainda no início do mês, contemplando inclusive as comunidades ribeirinhas, e foram concluídas com a grande mobilização na área urbana.

“Para nós, enquanto gestores, é muito gratificante poder cuidar da nossa população. Outubro é um mês muito especial, em que temos um olhar ainda mais atento para as mulheres. Quero parabenizar a nossa secretária de Saúde e todos os profissionais envolvidos pelo brilhante trabalho que vêm realizando em nosso município”, afirmou o prefeito.

O gestor também anunciou a continuidade das ações de assistência na região ribeirinha, com o retorno das equipes de saúde para atender as mulheres e demais moradores dessas localidades. 

A mobilização também foi marcada pela participação e pelo entusiasmo das mulheres. A professora aposentada Isete Rodrigues de Araújo foi uma das participantes e destacou a satisfação em fazer parte da atividade pela primeira vez.

“Uma maravilha, amei! Estava muito ansiosa por esses dias e gostei demais. Nunca tinha participado de um evento tão maravilhoso. Para mim, é uma grande satisfação, porque também serve de incentivo para outras mulheres. Quero parabenizar a secretária Rusie pelo bom trabalho que está realizando”, declarou.

Outra participante, a professora Olindina Rocha Valente, que veio de Cruzeiro do Sul para prestigiar o evento, destacou a importância de unir atividade física, cuidado com a mente e prevenção.

“Essa campanha é de suma importância para as mulheres. Cuidar da mente e do corpo é muito importante para nós. A Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão de parabéns. Esse tipo de iniciativa serve de incentivo para que as mulheres pratiquem atividades físicas e entendam a importância de cuidar da saúde. Não existe idade determinada para participar, é preciso ter determinação e vontade. Estou muito feliz por estar aqui hoje”, ressaltou. 

A segunda edição do *Sobre Passos e Rodas – Juntas pela Vida* encerrou a programação do Outubro Rosa deixando uma mensagem importante: a prevenção precisa fazer parte da rotina e o cuidado com a saúde da mulher deve ser uma prioridade permanente.

 

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