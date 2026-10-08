Prefeitura de Rio Branco proporciona sessão especial de cinema para idosos atendidos pela rede municipal de saúde

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionou, nesta quarta-feira (7), um momento de alegria, convivência e novas experiências para cerca de 70 idosos acompanhados pelos grupos da terceira idade das Unidades de Saúde da Família (USFs) Nímio Insfran e Barro Vermelho. A atividade foi realizada em alusão ao Dia Mundial da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro.

Longe da rotina das unidades de saúde, os participantes tiveram a oportunidade de assistir a uma sessão especial de cinema, compartilhar pipoca, conversar e fortalecer os laços de amizade. Para alguns, a programação teve um significado ainda mais especial: foi a primeira vez que entraram em uma sala de cinema.

Encontro proporcionou momentos de alegria, integração e troca de experiências entre idosos de diferentes regiões da cidade. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Mais do que uma atividade de lazer, a iniciativa demonstra que o cuidado com a pessoa idosa vai além das consultas e dos atendimentos médicos. Por meio da Atenção Primária à Saúde, a Prefeitura de Rio Branco desenvolve ações voltadas não apenas à saúde física, mas também ao bem-estar emocional, à autoestima, à autonomia e à convivência social.

O encontro foi marcado por sorrisos, abraços e histórias compartilhadas. Idosos de diferentes regiões da cidade puderam trocar experiências, fortalecer amizades e vivenciar momentos que, para muitos, ficarão guardados na memória.

“Cuidar dos idosos também é promover alegria, convivência e novas experiências. Reunimos cerca de 70 pessoas em uma atividade especial, proporcionando momentos de integração e felicidade”, destacou Anthagoras. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Para o coordenador da USF Barro Vermelho, Anthagoras Dantas, atividades como essa também integram o cuidado com a saúde e a qualidade de vida da população idosa.

“Cuidar da pessoa idosa também significa proporcionar momentos de alegria, convivência e novas experiências. Hoje conseguimos reunir cerca de 70 idosos em uma atividade especial em comemoração ao Dia Mundial da Pessoa Idosa. Para alguns, foi a primeira vez em um cinema, e isso torna esse momento ainda mais significativo. São experiências que fortalecem os vínculos e mostram que cuidar também é proporcionar felicidade”, destacou.

“É uma experiência muito especial, de união e alegria. Estou feliz por viver esse momento ao lado de pessoas tão queridas e espero que possamos repetir encontros como esse”, contou Máfisa. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Entre os participantes estava Máfisa de Oliveira, de 68 anos, que viveu a emoção de entrar pela primeira vez em uma sala de cinema. Para ela, a experiência se tornou ainda mais especial por ter sido compartilhada com os amigos.

“Para mim, é maravilhoso estar aqui pela primeira vez, principalmente ao lado desse povo tão querido. A união faz a força, e hoje estamos todos juntos vivendo esse momento tão especial. Estou muito feliz por ter essa oportunidade e espero que possamos viver muitos outros momentos assim juntos. É uma experiência que vou guardar com muito carinho”, contou.

“É minha primeira vez no cinema e estou muito feliz por viver esse momento com meus amigos. Foi uma surpresa especial e espero repetir a experiência”, afirmou Nonato. (Foto: Átilas Moura/Secom)

O aposentado Raimundo Nonato, de 65 anos, também participou pela primeira vez de uma sessão de cinema e não escondeu a felicidade com a oportunidade.

“É a primeira vez que venho ao cinema e estou muito alegre. Nunca imaginei que teria um momento assim com meus amigos. Foi uma surpresa muito boa e espero que a gente possa fazer isso outras vezes”, afirmou.

Convivência e qualidade de vida

A iniciativa reforça a importância das atividades de integração social para a promoção de um envelhecimento ativo e saudável. Ao incentivar momentos de lazer, convivência e troca de experiências, a Prefeitura de Rio Branco contribui para o fortalecimento dos vínculos comunitários, a prevenção do isolamento social e a valorização da pessoa idosa.

Além do filme, o encontro proporcionou integração, novas amizades e momentos de alegria, acolhimento e valorização da vida. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A ação também evidencia o papel da Atenção Primária à Saúde na promoção do cuidado integral, reconhecendo que o bem-estar envolve aspectos físicos, emocionais e sociais.

Mais do que assistir a um filme, os participantes tiveram a oportunidade de compartilhar emoções, construir novas amizades e criar boas lembranças. Para alguns, foi a primeira visita a uma sala de cinema. Para todos, uma experiência de acolhimento, alegria e valorização da vida.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom) (Foto: Átilas Moura/Secom)