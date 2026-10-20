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Prefeitura de Rio Branco promove inserção de 43 imigrantes no mercado de trabalho em outros estados

Iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a iniciativa privada, amplia oportunidades de emprego,...

20/10/2026 às 09h29
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, segue fortalecendo as políticas públicas de acolhimento, proteção social e inserção de imigrantes no mercado de trabalho. Nesta segunda-feira (19), a gestão municipal destacou os resultados das ações desenvolvidas em parceria com a iniciativa privada, que têm proporcionado novas oportunidades profissionais e melhores perspectivas de vida para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Entre janeiro e outubro de 2026, 43 migrantes atendidos pela Casa de Passagem Abrigo para Migrantes, na capital acreana, foram selecionados e encaminhados para oportunidades de emprego formal em outros estados brasileiros. A iniciativa é resultado da cooperação entre a administração municipal, a unidade de acolhimento e a empresa BRF/Marfrig.

O trabalho integra uma política contínua de assistência social, que vai além do acolhimento temporário e busca oferecer condições para que os imigrantes reconstruam suas trajetórias com dignidade, segurança e independência financeira.

“PordeterminaçãodoprefeitoAlyssonBestene,oatendimentodevegarantirdignidadeaosimigrantes”,afirmou Ivan.(Foto: Secom)
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O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Ivan Ferreira, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão do prefeito Alysson Bestene com a garantia de direitos e a promoção de oportunidades para a população migrante.

“É uma determinação do nosso prefeito Alysson Bestene garantir um atendimento capaz de assegurar a dignidade dos imigrantes”, afirmou o secretário.

Além de oferecer abrigo provisório, alimentação e acompanhamento socioassistencial, a Prefeitura de Rio Branco desenvolve ações voltadas à regularização documental e à preparação dos migrantes para o ingresso no mercado de trabalho.

O processo de encaminhamento profissional envolve a identificação dos perfis dos trabalhadores, a organização da documentação necessária e a articulação com a empresa parceira para viabilizar as contratações.

Iniciativabuscareduziradependênciadosabrigos,incentivandoaautonomiafinanceiraeaconstruçãodeumavidamaisestávelnosmunicípiosdedestino.(Foto: Secom)
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A iniciativa também contribui para reduzir a dependência do acolhimento institucional, permitindo que os beneficiados conquistem renda própria e avancem na construção de uma vida mais estável nos municípios de destino.

Localizada em uma região estratégica de entrada de migrantes no território brasileiro, Rio Branco desempenha um papel importante no atendimento humanitário e na integração socioeconômica dessas pessoas.

Com os resultados alcançados, a Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso com uma política de assistência social humanizada, baseada no respeito aos direitos humanos, na inclusão produtiva e na promoção da autonomia de pessoas que buscam novas oportunidades no Brasil.

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