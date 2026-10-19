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Prefeitura de Rio Branco aplica mais de 1,7 mil doses de vacinas durante mobilização do Dia Nacional da Vacinação

Com 18 pontos de imunização distribuídos pela capital, ação ampliou o acesso da população às vacinas e reforçou a importância da prevenção de doenças

19/10/2026 às 15h11
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aplicou 1.745 doses de vacinas durante a mobilização alusiva ao Dia Nacional da Vacinação, realizada no último sábado (17). A iniciativa contou com 18 pontos de imunização distribuídos pela capital acreana, facilitando o acesso da população aos serviços de saúde e incentivando a atualização da caderneta vacinal.

A mobilização envolveu as Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) Augusto Hidalgo de Lima, no bairro Palheiral; Eduardo Assmar, no bairro Quinze; e Rozangela Pimentel, no Calafate. A ação também contou com parcerias de estabelecimentos comerciais, como Arasuper, Aramix, Havan e Via Verde Shopping, ampliando as oportunidades de vacinação em locais de grande circulação de pessoas.

Vacinação realizada em três Uraps, contou com apoio de empresas e do Via Verde Shopping, ampliando o acesso do público aos imunizantes. (Foto: Átilas Moura/Secom)
Vacinação realizada em três Uraps, contou com apoio de empresas e do Via Verde Shopping, ampliando o acesso do público aos imunizantes. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A iniciativa integra as estratégias da gestão do prefeito Alysson Bestene para fortalecer a atenção básica, ampliar a cobertura vacinal e garantir que os serviços de saúde estejam cada vez mais próximos da população.

Entre os imunizantes mais aplicados, a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, liderou com 472 doses, seguida pela vacina dT, contra difteria e tétano, com 470 aplicações, e pela vacina contra hepatite B, com 347 doses. A vacina contra a febre amarela também apresentou procura significativa, com 288 doses administradas. Juntas, as três primeiras somaram 1.289 aplicações, representando aproximadamente 74% do total registrado durante a mobilização.

“Estamos aproximando a vacinação da população, ampliando o acesso e reforçando a prevenção de doenças”, destacou Rennan. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“Estamos aproximando a vacinação da população, ampliando o acesso e reforçando a prevenção de doenças”, destacou Rennan. (Foto: Átilas Moura/Secom)

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que a iniciativa demonstra o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

“Esse trabalho demonstra o compromisso da gestão do prefeito Alysson Bestene com a saúde da população. Estamos levando a vacinação para mais perto das pessoas, ampliando o acesso e fortalecendo a prevenção de doenças”, afirmou.

A tríplice viral, a vacina dT e a de hepatite B concentraram a maior parte das aplicações, somando 1.289 doses, cerca de 74% do total. A vacina contra a febre amarela também teve destaque, com 288 doses aplicadas. (Foto: Átilas Moura/Secom)
A tríplice viral, a vacina dT e a de hepatite B concentraram a maior parte das aplicações, somando 1.289 doses, cerca de 74% do total. A vacina contra a febre amarela também teve destaque, com 288 doses aplicadas. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A mobilização também disponibilizou a vacina contra o papilomavírus humano (HPV), cuja cobertura vacinal no município está em 45%, conforme dados da Vigilância em Saúde. O imunizante é fundamental para prevenir infecções pelo vírus e reduzir o risco de desenvolvimento de diversos tipos de câncer, incluindo o câncer do colo do útero.

A vacinação de rotina contra o HPV é destinada a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação dos pais e responsáveis para ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção desse público.

Ação também ofereceu a vacina contra o HPV, que tem cobertura de 45% no município e ajuda a prevenir infecções e diferentes tipos de câncer, como o do colo do útero. (Foto: Átilas Moura/Secom)
Ação também ofereceu a vacina contra o HPV, que tem cobertura de 45% no município e ajuda a prevenir infecções e diferentes tipos de câncer, como o do colo do útero. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“Precisamos da participação das famílias para levar crianças e adolescentes às unidades de saúde. A vacina contra o HPV é muito importante para prevenir doenças graves”, alertou o secretário.

Outro dado apresentado pela secretaria é a cobertura vacinal contra a febre amarela, que alcança 88% no município. Apesar do índice, a orientação é que a população continue procurando as unidades de saúde para verificar a situação vacinal e receber as doses recomendadas.

A cobertura contra a febre amarela chega a 88% no município, mas a Secretaria de Saúde reforça a importância de conferir a carteira de vacinação e manter as doses em dia. (Foto: Átilas Moura/Secom)
A cobertura contra a febre amarela chega a 88% no município, mas a Secretaria de Saúde reforça a importância de conferir a carteira de vacinação e manter as doses em dia. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A mobilização também contou com a participação de moradores que aproveitaram a oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação. Foi o caso de Manoel Pereira de Holanda, de 59 anos, que procurou um dos pontos instalados no Aramix após tomar conhecimento da ação pela televisão. Durante o atendimento, descobriu que precisava receber a vacina contra o sarampo.

“Vim conferir se estava tudo em dia e só faltava a do sarampo. Consegui me vacinar. É muito importante manter a vacinação atualizada para ficar protegido contra as doenças”, contou.

“Vim conferir minha carteira e só faltava a vacina contra o sarampo. Aproveitei para me imunizar e manter a proteção em dia”, relatou Manoel. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“Vim conferir minha carteira e só faltava a vacina contra o sarampo. Aproveitei para me imunizar e manter a proteção em dia”, relatou Manoel. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A moradora Francisca Souza também aproveitou o fim de semana para levar o filho, João Pedro, de 12 anos, a uma das Uraps, onde recebeu a vacina contra a meningite. Ela ressaltou a importância da imunização, especialmente após vivenciar a perda de uma amiga em decorrência da doença.

“A vacinação previne muitas doenças. Perdi uma amiga há pouco tempo por causa da meningite, por isso é muito importante que os pais tragam os filhos para se vacinar”, ressaltou.

“Vacinar é essencial para prevenir doenças. Após perder uma amiga para a meningite, reforço a importância de os pais imunizarem seus filhos”, destacou Francisca. (Foto: Átilas Moura/Secom)
“Vacinar é essencial para prevenir doenças. Após perder uma amiga para a meningite, reforço a importância de os pais imunizarem seus filhos”, destacou Francisca. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Mesmo após o encerramento da mobilização, a Prefeitura de Rio Branco mantém a oferta das vacinas de rotina nas unidades de saúde do município. A orientação é que os moradores procurem a unidade mais próxima, apresentem a caderneta de vacinação e verifiquem a necessidade de atualização das doses.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que manter a vacinação em dia é uma das principais medidas de prevenção contra doenças imunopreveníveis, contribuindo para a proteção individual e coletiva e para a promoção da saúde pública na capital acreana.

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