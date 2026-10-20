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TSE orienta eleitores a checar local de votação para segundo turno

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que os eleitores confirmem o local de votação antes do segundo turno das eleições, marcado para este ...

20/10/2026 às 10h30
Por: Redação Fonte: Agência Senado
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Eleitores podem consultar o local de votação pelo aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Eleitores podem consultar o local de votação pelo aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que os eleitores confirmem o local de votação antes do segundo turno das eleições, marcado para este domingo (25). Estragos causados por fortes chuvas e outras necessidades, como reformas e melhorias de acessibilidade, motivaram a alteração de alguns locais de votação para o segundo turno.

Na semana passada, o TSE havia informado que cerca de 4,3 mil seções eleitorais precisariam ser deslocadas para outras localidades. Entretanto, na terça (20) o número foi reduzido a 441 seções em 142 locais de votação. O Tribunal informou àAgência Senadoque ainda pode haver novas alterações, já que “os números estão sendo atualizados à medida que as zonas eleitorais concluem os registros e ajustes necessários nos sistemas da Justiça Eleitoral”.

Ainda segundo o órgão, não é o TSE que determina as mudanças de locais de votação. “Essas decisões são tomadas no âmbito das próprias zonas eleitorais, que conhecem as peculiaridades de cada localidade, avaliam as condições dos imóveis e adotam as providências necessárias, observadas as normas da Justiça Eleitoral”, informou o Tribunal.

Ao confirmar o endereço do local de votação, o eleitor também pode checar sua zona e seção eleitoral. Essas informações permitem planejar melhor o deslocamento no dia da eleição. A orientação vale para quem solicitou a transferência temporária do local de votação, que deve conferir o endereço atualizado.

Ainda, segundo documento do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), todos os órgãos eleitorais irão divulgar, até o dia da votação, “por todos os meios de comunicação disponíveis”, as eventuais modificações dos locais de votação.

Onde confirmar o local de votação

A orientação é para que os eleitores confirmem no site do TSE onde estão localizadas suas seções eleitorais. O local de votação pode ser verificado no aplicativo e-Título , disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Após baixar o aplicativo, o eleitor deve acessar com seus dados e conferir a informação no menu “onde votar”.

Outra opção é o Autoatendimento Eleitoral disponível nos portais do TSE e dos TREs. Nessa ferramenta, além de consultar o local da votação, o eleitor também pode regularizar pendências, atualizar dados e emitir documentos de forma remota.

Há ainda um terceiro canal: ChatVote, assistente virtual da Justiça Eleitoral para responder dúvidas e orientar sobre os serviços disponíveis. O serviço pode ser acessado no Portal do TSE, a partir do ícone que está disponível no canto inferior direito da página, e também pelo e-Título.

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