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Prefeitura de Rio Branco leva serviços de saúde ao Ramal da Passagem e celebra o Dia das Crianças com a comunidade

Por meio do programa Saúde Rural, ação realizou mais de 4 mil procedimentos, beneficiou 85 famílias e proporcionou atividades recreativas para cerc...

13/10/2026 às 18h53
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco realizou, no domingo (11), mais uma edição do programa Saúde Rural, levando atendimentos médicos, odontológicos, de enfermagem e serviços de assistência social à comunidade da Fazenda Passagem, localizada na Rodovia AC-90, com acesso pelo Ramal da Passagem, km 70. A iniciativa também contou com uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças, reunindo cerca de 100 crianças em atividades recreativas.

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), teve como objetivo ampliar o acesso aos serviços públicos e garantir atendimento às famílias que vivem em localidades distantes da área urbana da capital.

Coordenada pela Semsa, a ação levou serviços de saúde a famílias de comunidades distantes da área urbana de Rio Branco. (Foto: Secom)
Coordenada pela Semsa, a ação levou serviços de saúde a famílias de comunidades distantes da área urbana de Rio Branco. (Foto: Secom)

De acordo com o relatório de produtividade, foram registrados 235 atendimentos individuais, 85 famílias alcançadas e 4.033 procedimentos realizados ao longo da programação.

Entre os serviços oferecidos estavam consultas médicas, atendimentos de enfermagem e odontológicos, acompanhamento pré-natal, coleta de exame preventivo do câncer do colo do útero (PCCU), vacinação de rotina, testes rápidos, aferição da pressão arterial e verificação da glicemia.

Os atendimentos incluíram consultas médicas, enfermagem e odontologia, pré-natal, exames preventivos, vacinação, testes rápidos e verificação da pressão arterial e glicemia. (Foto: Secom)
Os atendimentos incluíram consultas médicas, enfermagem e odontologia, pré-natal, exames preventivos, vacinação, testes rápidos e verificação da pressão arterial e glicemia. (Foto: Secom)

A população também teve acesso à dispensação de medicamentos, orientações sobre prevenção de endemias, serviços de regulação médica e atendimento relacionado ao Cadastro Único, instrumento utilizado para identificar famílias de baixa renda e possibilitar o acesso a programas sociais, como o Bolsa Família.

Além dos atendimentos de saúde, a Prefeitura preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças. Cerca de 100 crianças participaram de atividades recreativas, em um ambiente de acolhimento, integração e diversão.

Além dos serviços de saúde, a Prefeitura promoveu atividades recreativas em comemoração ao Dia das Crianças, reunindo cerca de 100 crianças em um momento de diversão e integração. (Foto: Secom)
Além dos serviços de saúde, a Prefeitura promoveu atividades recreativas em comemoração ao Dia das Crianças, reunindo cerca de 100 crianças em um momento de diversão e integração. (Foto: Secom)

A iniciativa proporcionou momentos de lazer aos pequenos moradores da comunidade, reforçando o compromisso da gestão municipal com a valorização da infância e o bem-estar das famílias que vivem na zona rural.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou a importância de aproximar os serviços públicos das comunidades mais distantes e ressaltou o empenho da gestão em garantir atendimento humanizado à população.

“Estamos ampliando o acesso à saúde nas comunidades distantes, com atendimento humanizado e ações que também proporcionam alegria e diversão às crianças”, destacou Renan. (Foto: Secom)
“Estamos ampliando o acesso à saúde nas comunidades distantes, com atendimento humanizado e ações que também proporcionam alegria e diversão às crianças”, destacou Renan. (Foto: Secom)

“Estamos trabalhando para levar saúde às comunidades mais distantes, ampliando o acesso aos serviços e garantindo atendimento humanizado às famílias. Por determinação do prefeito Alysson Bestene, seguimos mobilizando nossas equipes para cuidar da população e proporcionar às crianças um Dia das Crianças com alegria, acolhimento e diversão”, destacou o secretário.

O programa Saúde Rural integra as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Rio Branco para descentralizar os atendimentos, fortalecer a atenção básica e reduzir as dificuldades enfrentadas pelos moradores que precisam percorrer longas distâncias em busca de assistência.

Ao reunir serviços essenciais e atividades comemorativas, a gestão do prefeito Alysson Bestene reafirma o compromisso de ampliar a presença do poder público nas comunidades rurais, promovendo saúde, inclusão e qualidade de vida para a população.

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