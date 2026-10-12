Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental I Joias de Cristo situada na Vila Assis Brasil, Agrovila II, Município de Cruzeiro do Sul, Acre realizou nesta segunda feira 12 de outubro a primeira corrida dos funcionários da referida Instituição de Ensino, o evento contou com 40 funcionários da escola.

O feriado não foi motivo para ficar em casa, cedo às 5:00 horas da manhã começou a concentração dos corredores no Balneário Igarapé Preto, e as 5:30 foi dada a largada com o percurso de 5,0 km até o Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul.

A Gestora da Escola Ednarlene Maciel Destacou: “Focar em quem cuida e faz a educação acontecer, precisa e deve ser prioridade nas instituições escolares”.

O evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e o Detran de Cruzeiro do Sul que não mediram esforços mesmo neste feriado para garantir a segurança dos corredores.

Muitos funcionários tiveram a primeira experiência em participar de uma corrida e já deixaram o pedido: “Quando vai ser a próxima corrida Diretora?” destacou um funcionário da Instituição.

A prática de atividades físicas é essencial para a saúde física e mental, ajudando a prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida.