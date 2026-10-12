24°C 40°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição

O evento contou com 40 funcionários da escola.

12/10/2026 às 11h55 Atualizada em 12/10/2026 às 12h15
Por: Redação
Compartilhe:
Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental I Joias de Cristo situada na Vila Assis Brasil, Agrovila II, Município de Cruzeiro do Sul, Acre realizou nesta segunda feira 12 de outubro a primeira corrida dos funcionários da referida Instituição de Ensino, o evento contou com 40 funcionários da escola.

O feriado não foi motivo para ficar em casa, cedo às 5:00 horas da manhã começou a concentração dos corredores no Balneário Igarapé Preto, e as 5:30 foi dada a largada com o percurso de 5,0 km até o Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul.

A Gestora da Escola Ednarlene Maciel Destacou: “Focar em quem cuida e faz a educação acontecer, precisa e deve ser prioridade nas instituições escolares”.

O evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e o Detran de Cruzeiro do Sul que não mediram esforços mesmo neste feriado para garantir a segurança dos corredores.

Muitos funcionários tiveram a primeira experiência em participar de uma corrida e já deixaram o pedido: “Quando vai ser a próxima corrida Diretora?” destacou um funcionário da Instituição.

A prática de atividades físicas é essencial para a saúde física e mental, ajudando a prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida.

 

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

 

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Juruá Há 1 mês Em Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

O Exército Brasileiro — Comando de Fronteira Juruá/ 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS) e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul farão na segunda-feira, 7
Deda Amorim fecha parceria com ex-vereador Leandro Cândido e fortalece grupo político em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul Há 2 meses Em Cruzeiro do Sul - AC

Deda Amorim fecha parceria com ex-vereador Leandro Cândido e fortalece grupo político em Cruzeiro do Sul

O ex-prefeito Deda Amorim firmou uma importante parceria política com o ex-vereador de Cruzeiro do Sul e liderança local Leandro Cândido.
Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha
Cruzeiro do Sul Há 2 meses Em Cruzeiro do Sul - AC

Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

O ex-prefeito Deda e o candidato a deputado federal Ney Amorim realizaram, nesta sexta-feira (14), em Cruzeiro do Sul
Zequinha Lima e lideranças do Juruá declaram apoio a Alan Rick em evento lotado em Cruzeiro do Sul
Cruzeiro do Sul Há 2 meses Em Cruzeiro do Sul - AC

Zequinha Lima e lideranças do Juruá declaram apoio a Alan Rick em evento lotado em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima,preparou uma grande festa para o candidato ao governo do Estado, senador Alan Rick, na quadra da AABB
Cruzeiro do Sul - AC
Sobre o município
Principal cidade da região do Vale do Juruá, é um importante centro econômico, comercial e de serviços. Localiza-se diretamente às margens do rio Juruá e é a maior cidade da região ocidental do Acre.
Ver notícias
Cruzeiro do Sul, AC
29°
Chuvas esparsas

Mín. 24° Máx. 40°

33° Sensação
7.42km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h27 Nascer do sol
07h44 Pôr do sol
Sáb 37° 21°
Dom 30° 22°
Seg 30° 22°
Ter 29° 21°
Qua 36° 21°
Atualizado às 19h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Economia Há 4 horas

USP: estagnação de auxílios sociais pode gerar retração em municípios

 Economia Há 5 horas

Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan

 Geral Há 10 horas

Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil

 Mâncio Lima Há 10 horas

Prefeitura de Mâncio Lima entrega 19º sistema de abastecimento de água em comunidades rurais

 Rio Branco - AC Há 11 horas

Prefeitura de Rio Branco reforça transparência na gestão previdenciária com posse de novos conselheiros do RBPREV

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,00%
Euro
R$ 5,71 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 437,758,59 -0,20%
Ibovespa
205,430,33 pts 0.54%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
Rodrigues Alves - AC

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás

 Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
Cruzeiro do Sul - AC

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição

 Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil
Mâncio Lima - AC

Prefeitura de Mâncio Lima entrega reforma e ampliação da Escola Mâncio Lima com investimento de R$ 500 mil

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Educação

Escola Joias de Cristo realiza a primeira corrida dos funcionários da Instituição
2
Acre

Lealdade ou interesse político? Jailson Amorim troca barco de Alan Rick pelo de Mailza Assis e deixa Neto do Jamilson para trás
3
Policia

Mulher colide carro em viatura da PM, foge e resiste à prisão em Cruzeiro do Sul
4
Cruzeiro do Sul

Procissão e missa encerrarão o Novenário de Nossa Senhora Aparecida, em Cruzeiro do Sul
5
Geral

Alunos de escola da zona rural de Cruzeiro do Sul participam de trilha ecológica no Sesc

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados