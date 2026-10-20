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Acidente entre carro e motocicleta deixa feridos na AC-405, em Cruzeiro do Sul

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou pelo menos quatro pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (19), na rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

20/10/2026 às 06h18
Por: Redação Fonte: Juruá comunicação
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Acidente entre carro e motocicleta deixa feridos na AC-405, em Cruzeiro do Sul

Segundo informações, o carro transportava cinco pessoas, entre elas três crianças, de 2 e 6 anos e um recém-nascido. O veículo foi atingido lateralmente por uma motocicleta que levava dois ocupantes. A colisão teria ocorrido no momento em que o motorista do carro tentava fazer uma conversão.

Três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), incluindo unidades de suporte básico e avançado, foram mobilizadas para atender às vítimas. Equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Polícia Militar também estiveram no local.

Pelo menos quatro pessoas precisaram de atendimento médico, entre elas as crianças de 2 e 6 anos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional do Juruá.

Até o fechamento desta matéria, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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