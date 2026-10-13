Todas as religiões defendem mais tempo livre para o trabalhador, diz Paim

O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (13), defendeu o fim da escala de trabalho 6x1 também sob argumentos religiosos. Ele relacionou a PEC 221/2019 ao direito ao descanso, à dignidade e aos direitos humanos, e a mais tempo para a convivência familiar e o lazer. Segundo ele, trata-se de uma necessidade defendida por diversas tradições religiosas, e também pelos não religiosos.

— Inicio meu pronunciamento no dia seguinte ao feriado que homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil (...). Vocês sabem qual é o único ponto de concordância absoluta entre católicos, evangélicos, judeus, espíritas, umbandistas, budistas, muçulmanos e até mesmo os ateus? É a necessidade de tempo para viver melhor — afirmou.

Paim mencionou a presença no Plenário do autor da PEC, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). Dirigindo-se a ele, previu a aprovação da proposta pelo Senado em primeira votação, que, pelo calendário regimental, pode ocorrer nesta quarta (14).

— Só quero dizer que amanhã é o dia. O Brasil todo está se movimentando. Lá [na Câmara dos Deputados] foram 19 votos contra, em 513; mas eu ficaria cada vez mais apaixonado por esta Casa se a gente amanhã tiver menos que 19 votos contra a PEC, porque ela merece ser votada por unanimidade — concluiu.