Prefeitura de Mâncio Lima entrega 19º sistema de abastecimento de água em comunidades rurais

Executada com recursos próprios do município, a obra representa o 19º sistema entregue pela gestão municipal às comunidades rurais e amplia o acesso a um serviço essencial para as famílias que vivem na região.

A implantação do sistema representa uma melhoria importante para os moradores daquela comunidade, pois o acesso à água é fundamental para o consumo doméstico, a preparação de alimentos, a higiene e a realização das atividades diárias. Com a nova estrutura, a comunidade passa a contar com melhores condições de abastecimento, contribuindo para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida das famílias. A obra também representa um avanço na infraestrutura rural, atendendo a uma necessidade básica da população.

Durante a entrega da obra, o prefeito Zé Luiz destacou a importância da iniciativa e relatou a realidade encontrada durante as visitas às residências.

“Quando a gente anda pelas comunidades e entra nas casas, ouve depoimentos que cortam o coração. Muitas vezes, imaginamos que as pessoas da zona rural não enfrentam tantas dificuldades com a água, mas a realidade é outra. Para nós, enquanto gestão, é muito gratificante poder contribuir para melhorar a vida dessas famílias. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar à frente do município e poder realizar um trabalho que chega diretamente à população”, afirmou o prefeito.

Zé Luiz também informou que outras entregas estão previstas para ampliar o acesso à água na região, incluindo um sistema na Vila Braulina, outro na parte mais alta do Pentecoste e novas expansões de rede.

O prefeito ressaltou ainda que a execução dos serviços é resultado da parceria entre a Prefeitura de Mâncio Lima, o Governo do Estado e o Saneacre, união que permite ampliar o atendimento às famílias que necessitam do serviço.

Para Jardese Pereira da Silva, morador e filho da comunidade Pentecoste, a chegada do sistema representa um motivo de alegria e gratidão, especialmente para as famílias que aguardavam melhorias no abastecimento.

“É uma alegria muito grande. Agradecemos a Deus e ao elo prefeito Zé Luiz, que está trabalhando e levando água para a nossa comunidade e para tantas outras. O povo precisa de água, porque água é vida. A cada ano, fica mais difícil, os rios estão secando, e precisamos de iniciativas como essa para beneficiar as famílias. É maravilhoso ver esse trabalho chegando às pessoas”, declarou.

A solenidade de entrega foi realizada na residência do senhor Zeca Borges e contou com a presença do prefeito Zé Luiz Gomes, do Presidente da Câmara de Vereadores Zeca do Pentecostes, de representantes da administração municipal, de moradores. Com a entrega em Pentecostes, Mâncio Lima chega à marca de 19 sistemas de abastecimento de água implantados nas comunidades rurais. A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com investimentos que atendem diretamente às necessidades da população, utilizando recursos próprios para ampliar o acesso à água e levar melhorias a quem vive na zona rural.