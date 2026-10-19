Prefeitura de Rio Branco realiza sorteio de TV e incentiva regularização de débitos por meio do programa Conta no Azul

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), realizou, nesta segunda-feira (19), o sorteio de uma televisão entre os contribuintes participantes do Programa de Recuperação Fiscal (Refis), denominado Conta no Azul. A iniciativa tem como objetivo incentivar a regularização de débitos, reconhecer os usuários que aderiram à campanha e conscientizar a população sobre a importância de manter as contas de água em dia.

A ação integra as estratégias da gestão municipal para fortalecer a recuperação de créditos e ampliar a capacidade de investimento nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da capital acreana.

Iniciativa busca recuperar receitas e ampliar os investimentos nos serviços de água e esgoto em Rio Branco. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Desde que o Saerb voltou à administração municipal, em 2022, a autarquia vem desenvolvendo iniciativas voltadas à melhoria dos serviços e à conscientização dos usuários sobre a importância do pagamento regular das tarifas para a manutenção e o aprimoramento do sistema.

Nesta edição do Conta no Azul, a campanha registrou uma adesão expressiva da população. Ao todo, 4.737 usuários renegociaram seus débitos, alcançando R$ 9.644.119,03 em valores negociados.

Campanha contabilizou 4.737 usuários com débitos renegociados, totalizando mais de R$ 9,6 milhões em valores negociados. (Foto: Secom)

A campanha foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira, realizada entre 13 de abril e 31 de julho, foram contabilizadas 2.646 renegociações, que somaram R$ 4.523.338,29. Já na segunda etapa, iniciada durante a Expoacre e encerrada em 16 de outubro, outros 2.091 contribuintes aderiram ao programa, totalizando R$ 5.120.780,74 em acordos.

Os resultados representam um avanço nas ações de recuperação de créditos da autarquia, que enfrenta um volume de aproximadamente R$ 810 milhões em débitos acumulados. A regularização dessas pendências é considerada fundamental para fortalecer a sustentabilidade financeira do Saerb e contribuir para novos investimentos no saneamento básico do município.

O diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, anuncia Aldimar Barreto como contemplado e informa que a TV será entregue em sua residência. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O contribuinte Aldimar Barreto foi o contemplado no sorteio da televisão, realizado como forma de reconhecimento aos usuários que participaram da campanha de renegociação. O prêmio será entregue diretamente em sua residência pela equipe da Prefeitura de Rio Branco.

“Hoje o seu Aldimar Barreto foi o contemplado. Ele vai receber daqui a pouco essa TV na sua casa”, anunciou o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira.

Durante o evento, o gestor destacou que o programa vai além da renegociação de dívidas, buscando estimular uma mudança de comportamento em relação ao pagamento das tarifas e fortalecer a participação da população na manutenção dos serviços públicos.

O gestor ressaltou que o programa incentiva o pagamento em dia das tarifas e a participação dos usuários na manutenção dos serviços públicos. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Esse é o terceiro Refis que a gente faz com o nome Conta no Azul, passando para a sociedade a importância de pagar a conta em dia. Porque todo mundo exige, pede, cobra investimento e melhorias, mas o básico, que é pagar a conta, não paga”, afirmou.

Enoque Pereira ressaltou ainda que a autarquia pretende desenvolver novas ações de incentivo à adimplência, aproximando os usuários do Saerb e ampliando as oportunidades de regularização financeira.

“Pensamos em fazer em breve um outro formato parecido com esse, que incentive as pessoas a nos procurarem. Então é importante você pagar a sua conta em dia”, concluiu.

A Prefeitura destaca os resultados do Conta no Azul e reforça os investimentos no saneamento, a responsabilidade financeira e a melhoria dos serviços de água e esgoto. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Com os resultados alcançados pelo Conta no Azul, a Prefeitura de Rio Branco reforça seu compromisso com a responsabilidade financeira, a valorização dos contribuintes e o fortalecimento dos serviços de saneamento básico, buscando garantir melhorias contínuas no abastecimento de água e no atendimento à população.