Prefeitura de Rio Branco reforça transparência na gestão previdenciária com posse de novos conselheiros do RBPREV

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco (RBPREV), realizou, no auditório do Palácio da Justiça, a solenidade de posse dos novos integrantes do Conselho de Administração de Previdência Social (CAPS) e do Conselho Fiscal (CONFIS), para o biênio 2026/2028. A cerimônia reforçou o compromisso da gestão municipal com a transparência, a responsabilidade administrativa e a segurança dos benefícios previdenciários dos servidores públicos.

Ao todo, a nova composição reúne oito conselheiros do Conselho de Administração e cinco do Conselho Fiscal, conforme informado pela presidência do instituto. Os colegiados desempenham funções fundamentais no acompanhamento, na fiscalização e na tomada de decisões relacionadas à gestão previdenciária municipal.

Durante a solenidade, o presidente do RBPREV, Felipe Moro, destacou que a participação dos representantes dos servidores ativos, aposentados, sindicatos e poderes Executivo e Legislativo é essencial para fortalecer a governança e garantir maior transparência na administração dos recursos.

(Foto: Wilkes Silva/Secom)

“A Previdência tem rotinas muito complexas, que requerem a participação das classes envolvidas para que possamos ter transparência nos nossos atos e segurança em tudo o que envolve o servidor e sua perspectiva futura”, ressaltou o presidente.

Reconduzida à presidência do Conselho Fiscal, Emília Loureiro destacou a satisfação em continuar contribuindo com a instituição e a responsabilidade de assegurar que os recursos previdenciários sejam utilizados de maneira adequada, garantindo o pagamento de aposentadorias e pensões.

“A recondução, para mim, é motivo de muita satisfação e me dá uma responsabilidade ampliada, uma responsabilidade social e coletiva. É isso que temos feito como Conselho Fiscal: fiscalizar os recursos para que sejam bem empregados e cumpram sua finalidade, que é pagar pensões e aposentadorias”, afirmou.

(Foto: Wilkes Silva/Secom)

Além da posse, a programação contemplou uma apresentação sobre a trajetória institucional do RBPREV, orientações acerca das atribuições dos conselheiros e um panorama dos investimentos realizados pelo instituto. O encontro também reservou espaço para perguntas e esclarecimentos, proporcionando aos novos integrantes maior conhecimento sobre suas responsabilidades.

O Conselho de Administração atua nas decisões e na supervisão da gestão previdenciária, enquanto o Conselho Fiscal acompanha e fiscaliza a administração dos recursos. O instituto também conta com o Comitê de Investimentos, responsável por subsidiar tecnicamente as decisões relacionadas às aplicações financeiras.

A posse dos novos conselheiros representa mais uma etapa no fortalecimento da governança previdenciária de Rio Branco, consolidando mecanismos de controle, participação e transparência para assegurar a sustentabilidade do sistema e a proteção dos direitos dos servidores municipais.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC (Foto: Wilkes Silva/Secom) (Foto: Wilkes Silva/Secom) (Foto: Wilkes Silva/Secom) (Foto: Wilkes Silva/Secom)