Prefeitura de Rio Branco realiza reparos em rede de drenagem após erosão na Rua Rui Barbosa

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), iniciou, nesta segunda-feira (19), os serviços de recuperação da rede de drenagem da Rua Rui Barbosa, no Centro da capital acreana. A intervenção foi necessária após as fortes chuvas registradas nos últimos dias provocarem danos na tubulação, ocasionando uma erosão em um trecho da via.

De acordo com as equipes responsáveis pela execução dos trabalhos, uma manilha de concreto cedeu, comprometendo a estrutura de drenagem e exigindo uma intervenção para recuperar a área afetada. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

De acordo com as equipes responsáveis pela execução dos trabalhos, uma manilha de concreto cedeu, comprometendo a estrutura de drenagem e exigindo uma intervenção para recuperar a área afetada.

Os profissionais da Emurb foram mobilizados para realizar os reparos na tubulação e recompor o trecho danificado, com o objetivo de restabelecer o funcionamento adequado do sistema de escoamento das águas pluviais.

Segundo o encarregado de obras da Emurb, Agemiro Santos, problemas dessa natureza são mais frequentes em regiões que possuem redes de drenagem antigas, especialmente durante o período de chuvas intensas.

Aqui, como é coisa antiga, sempre acontece esse tipo de problema. Essas erosões, a gente vai consertando todas”, explicou o encarregado. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Ocorreu uma erosão devido à drenagem que cedeu. Com a chuva, isso acontece muito nessa parte da cidade. Aqui, como é coisa antiga, sempre acontece esse tipo de problema. Essas erosões, a gente vai consertando todas”, explicou o encarregado.

Ainda conforme Agemiro, a previsão é que os serviços sejam concluídos nesta segunda-feira (19), permitindo a recuperação do trecho comprometido e o restabelecimento das condições de funcionamento da rede de drenagem.

A Prefeitura de Rio Branco segue realizando ações de manutenção e recuperação da infraestrutura urbana, especialmente em pontos afetados pelas chuvas. Os trabalhos desenvolvidos pela Emurb buscam garantir melhores condições de mobilidade, preservar as estruturas públicas e proporcionar mais segurança à população.

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