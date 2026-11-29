Mais de 300 mil lâmpadas foram acesas na noite deste sábado (28), durante a cerimônia que marcou a abertura oficial da programação natalina de 2026. Com uma decoração especial, novidades e iluminação distribuída em diferentes espaços públicos, o município deu início às celebrações de fim de ano, reunindo moradores e visitantes.

Antes do acendimento das luzes, a programação começou com uma Santa Missa em Ação de Graças, celebrada dentro do Tempo Advento, sob a mensagem do Evangelho de São Marcos 13. A celebração destacou o Advento como tempo de preparação para a chegada de Jesus, convidando os fiéis à vigilância, à renovação da fé e à vivência dos valores cristãos.

A missa também trouxe uma mensagem de alegria, esperança, fraternidade e comunhão, lembrando que espera do Natal vai além dos símbolos e das decorações: está na maneira como as pessoas acolhem, respeitam e convivem umas com as outras.

O prefeito Zé Luiz destacou a gratidão por mais um ano de trabalho e pela oportunidade de proporcionar à população uma programação especial de Natal.

“Para a gente, como gestor, é gratificante chegar a mais um ano. Foi um ano de muitas conquistas para o povo de Mâncio Lima. Hoje fizemos nossa Missa de Ação de Graças para agradecer a Deus e pedir que continue nos iluminando, tanto a nós quanto a nossa equipe e toda a população”, afirmou.

Ao deixar sua mensagem aos moradores de Mâncio Lima e de todo o Juruá, o prefeito reforçou a importância de cultivar sentimentos de respeito, paz e união.

“Que a magia do Natal envolva os corações das pessoas, tornando-as mais humanas, com mais carinho e respeito umas pelas outras. A gente deve dar ao outro o tratamento que gostaria de receber. Que o Natal consiga transformar as pessoas naquele verdadeiro sentimento de paz, carinho, união e amor”, declarou.

Após a celebração religiosa, a programação seguiu para o momento mais aguardado da noite. A contagem regressiva acompanhada pela música “Vem que Está Chegando o Natal”, marcando o acendimento das mais de 300 mil lâmpadas e transformando os espaços públicos em cenários iluminados para as festividades.

Em seguida, o coral Vozes da Aurora se apresentou com as músicas “Bondade de Deus” e “Porque Ele Vive”, levando ao público uma mensagem de fé, amor e esperança.

A decoração deste ano é resultado do trabalho de mais de 100 pessoas, que atuaram durante mais de 20 dias na preparação e montagem dos espaços. O projeto trouxe novidades e ampliou a iluminação natalina para diferentes pontos da cidade.

Além da Praça São Sebastião, localizada no centro da cidade, também receberam iluminação simultaneamente as praças José Queiroz, Débora Dene e São Francisco, garantindo que o clima natalino chegasse a mais espaços de convivência da população.

Novidades na decoração

Uma das principais novidades deste ano é o letreiro “Eu Amo Mâncio Lima”, instalado no Centro da cidade. Com aproximadamente oito metros de largura e três metros de altura, a estrutura foi produzida em material metálico e reúne elementos que representam a identidade do município.

O letreiro traz referências à natureza, à cultura indígena, à produção agrícola e à Serra do Divisor, além de um coração de 1,6 metro e a representação do sol, em alusão a Mâncio Lima ser o último município brasileiro a receber o pôr do sol.

A decoração também ganhou uma nova composição na Casinha do Papai Noel, uma bola de Natal iluminada e uma gruta que representa o local do nascimento de Jesus, reforçando o significado religioso da celebração.

A manjedoura tornou-se, assim, um símbolo de humildade, acolhimento e da mensagem de Deus que se faz presente entre os homens.

A Manjedoura ocupa um lugar de destaque e resgata um dos símbolos mais importantes da história do Natal reunindo elementos tradicionais da cena do nascimento, como Maria, José, o Menino Jesus,a Estrela de Belém e os demais personagens da narrativa bíblica, convidando os visitantes a recordar o verdadeiro sentido do Natal: celebrar o nascimento de Cristo e renovar valores como a fé, a esperança, a paz e a fraternidade.

A primeira-dama Joice Carvalho destacou o empenho das equipes e o cuidado na preparação de cada detalhe da decoração.

“Todos os anos a gente tenta fazer o melhor e se superar. Temos uma equipe muito boa, que trabalha bastante, e é só gratidão. São em média 300 mil lâmpadas, além do letreiro Eu Amo Mâncio Lima, da nova decoração da Casinha do Papai Noel e da bola de Natal iluminada”, explicou.

Joice também convidou os moradores a visitarem os espaços preparados para as festividades e aproveitarem a decoração com suas famílias.

A inauguração também foi acompanhada por famílias que aproveitaram a noite para conhecer os espaços iluminados e registrar o momento. A cirurgiã dentista Irismar Reis esteve no evento com a família destacou a transformação visual da cidade e o ambiente de confraternização.

“A cidade está diferente. O prefeito está de parabéns pela inovação. Mas o que mais conta é esse clima natalino, familiar, de harmonia e o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento de Jesus”, comentou.

A moradora também ressaltou a importância dos espaços como opção de lazer para as famílias, especialmente para as crianças, que podem aproveitar a decoração e compartilhar momentos com pais e familiares.

Benedita Gadelha, nascida e criada em Mâncio Lima e que acompanhou por muitos anos as festividades do município, destacou a gruta como um dos elementos mais significativos da decoração deste ano.

“Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa gruta, que representa realmente o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. É algo muito significativo, principalmente para nós católicos, porque recorda a história do nascimento de Jesus”, afirmou.

A programação natalina também está sendo ampliada para outras localidades. No domingo, 29, será inaugurada a iluminação na praça do bairro Guarani, que recebe pela primeira vez uma decoração especial de Natal.

A iniciativa busca descentralizar as festividades e oferecer aos moradores de diferentes bairros a oportunidade de vivenciar esse período sem precisar se deslocar até o Centro.

Entre luzes, apresentações musicais e espaços preparados para receber as famílias, a mensagem que marca a edição de 2026 é a valorização da fé, da convivência e dos gestos de respeito e solidariedade que dão sentido ao Natal.