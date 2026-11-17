A deputada estadual Maria Antônia (PP) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (17), para prestar solidariedade aos familiares e amigos da médica Elyne de Assis Nogueira, vítima de feminicídio no município de Brasiléia. O pronunciamento foi marcado por emoção, indignação e preocupação com os episódios de violência contra mulheres registrados no estado.

Na presença de familiares da médica, que acompanharam a sessão parlamentar, Maria Antônia expressou seu pesar pela tragédia e destacou a importância da busca por justiça.

Durante sua fala, a deputada revelou uma ligação afetiva com a história da família de Elyne. Embora não tenha conhecido pessoalmente a médica, recordou com carinho do avô dela, Chico Assis, que fazia parte de suas lembranças de juventude.

“Eu não tinha conhecimento com a doutora Elyne, mas conheço o seu Chico Assis, que vendia leite para o meu pai quando eu era jovem. Então as lembranças vêm. Realmente é um momento em que sempre me emociono”, declarou.

A parlamentar também fez questão de acolher os familiares presentes na Assembleia, reconhecendo a dor enfrentada por todos e a mobilização em busca de respostas e justiça.

“Eu só queria dar as boas-vindas a todos os familiares, aos amigos da doutora Elyne, em especial à família que está aqui lutando por justiça. É um momento ainda muito triste para todo o Acre”, afirmou.

Violência contra mulheres preocupa parlamentar

Em seu pronunciamento, Maria Antônia ampliou a discussão para a realidade enfrentada por milhares de mulheres vítimas de violência. Segundo a deputada, cada crime dessa natureza representa uma agressão que ultrapassa o sofrimento individual e atinge toda a sociedade.

“Quando fazem isso com uma mulher, fazem com as mulheres de todo o mundo. É um momento que a gente lamenta muito, não só pela doutora Elyne, mas por todas as mulheres”, ressaltou.

A deputada também mencionou outro episódio recente de violência ocorrido em Sena Madureira, demonstrando preocupação com a frequência desses acontecimentos e a necessidade de combater a violência de gênero.

Visivelmente emocionada, Maria Antônia encerrou sua manifestação com um questionamento que traduz a indignação diante de tantas vidas interrompidas.

“Isso acaba com o coração da gente. Até quando? Até quando isso, meu Deus? As palavras são poucas, mas são do coração”, concluiu.

A manifestação da parlamentar reforçou a solidariedade à família de Elyne de Assis Nogueira e trouxe novamente ao debate público a necessidade de justiça, proteção às mulheres e enfrentamento à violência de gênero no Acre.