Bampermaio, da Escola 1º de Maio conquista título inédito para Mâncio Lima no campeonato interestadual de bandas e fanfarras

Corporação musical conquistou cinco premiações na 6ª edição do Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras 2026, realizado em Rio Branco, e se tornou a primeira banda de Mâncio Lima a conquistar títulos nessa modalidade de competição.

O prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, acompanhado do secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, Professor Júnior Pinho, recebeu na manhã desta terça-feira, 20, no auditório da Prefeitura, os integrantes da Bampermaio (Banda de Percussão com Lira da Escola 1º de Maio). Os estudantes apresentaram as premiações conquistadas durante a participação na 6ª edição do Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras 2026, realizado nos dias 10 e 11 de outubro, em Rio Branco.

A conquista representa um marco para o município e para a Escola 1º de Maio. Em sua primeira participação no campeonato, a Bampermaio conquistou cinco troféus na categoria Banda de Percussão com Lira Juvenil. A competição reuniu corporações musicais do Acre e de outros estados, promovendo o intercâmbio cultural e a troca de experiências entre estudantes, músicos e profissionais da área.

Durante o encontro, o prefeito Zé Luiz recebeu os alunos e conheceu os resultados alcançados pela corporação, que representou Mâncio Lima na competição. A participação também evidencia o papel da música na formação dos estudantes, estimulando a disciplina, a criatividade, o trabalho em equipe e a valorização da cultura.

A Bampermaio é formada atualmente por 50 componentes e tem como responsável geral a professora Edilene Matos, diretora da Escola 1º de Maio. Tem como regente e segundo responsável o professor Talisson Guilherme, conhecido como Guga, que integra o projeto desde 2024 e conduziu a mudança no estilo musical da banda, que passou a trabalhar com percussão melódica e lira.

Anteriormente, a corporação atuava na categoria de percussão tradicional. Em 2024, tornou-se a primeira banda de percussão melódica do município, ampliando suas possibilidades musicais e de participação em competições.

Para a diretora Edilene Matos, a conquista representa a realização de um sonho construído com o envolvimento dos estudantes, da equipe escolar e do regente da banda. Ela destacou a preparação dos integrantes e a importância do resultado para a história da instituição.

“Para nós, é a realização de um sonho. A Bampermaio participou pela primeira vez da 6ª edição do Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras, em Rio Branco, e retornou com cinco troféus. A escola se preparou junto com o regente Talisson, sob a condução dele, e partiu em busca dessa conquista. Voltamos depois de uma apresentação impecável, com o sentimento de muita alegria, felicidade e realização de um sonho”, afirmou.

A diretora também ressaltou o pioneirismo da corporação no município, que conquistou, pela primeira vez, títulos em uma competição desse formato. Segundo ela, o resultado demonstra a evolução do projeto, que vinha sendo desenvolvido por meio de treinamentos e preparação musical.

A gestora agradeceu à Prefeitura de Mâncio Lima, à Secretaria Municipal de Educação, aos pais dos estudantes, ao motorista responsável pelo transporte da equipe, conhecido como Pipoco, e aos servidores da Escola 1º de Maio que contribuíram para a participação da banda no campeonato.

No campeonato realizado em Rio Branco, a Bampermaio conquistou premiações em cinco categorias:

Melhor banda, na categoria Banda de Percussão com Lira Juvenil;

Melhor regente, na categoria Banda de Percussão com Lira Juvenil;

Melhor baliza, na categoria Banda de Percussão com Lira Juvenil;

Melhor balizador, na categoria Banda de Percussão com Lira Juvenil;

Melhor pelotão cívico, na categoria Banda de Percussão com Lira Juvenil.

Os resultados refletem o trabalho coletivo desenvolvido pelos estudantes, pela direção escolar e pelos profissionais responsáveis pela preparação da corporação, desde os ensaios até a apresentação no campeonato.

Entre os integrantes está Jhonatas Ferreira da Silva, aluno do 3º ano, que participa da banda há cinco anos e toca quadriton. A participação na competição interestadual representou sua primeira experiência em um campeonato fora de Mâncio Lima, proporcionando a oportunidade de conhecer outras corporações e apresentar o trabalho desenvolvido com os colegas.

Além das premiações, a participação contribuiu para o intercâmbio cultural e a troca de experiências entre os músicos, reforçando a importância das bandas e fanfarras como instrumentos de inclusão, desenvolvimento de habilidades e transformação social.

Com os cinco troféus conquistados, a Bampermaio entra para a história de Mâncio Lima e da Escola 1º de Maio, demonstrando o potencial dos estudantes e a contribuição da educação musical para o desenvolvimento cultural do município.