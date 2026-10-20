Mecanização agrícola já soma mais de 980 horas de trabalho e atende mais de 300 famílias em Mâncio Lima

Com oito tratores em campo, Prefeitura amplia o preparo do solo para o cultivo de mandioca, melancia, feijão e café, além de apoiar a formação de pastagens.

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Produção, já realizou neste ao mais de 980 horas de trabalho com mecanização agrícola e atendeu mais de 300 famílias de produtores rurais em diferentes regiões do município. A iniciativa facilita o preparo do solo, reduz o tempo de trabalho no campo e contribui para o desenvolvimento da agricultura familiar.

Atualmente, oito tratores estão em operação, atendendo produtores desde Pé da Terra à Terra Indígena Nukini, localizada as margens do Rio Moa até outras localidades da zona rural do município. O serviço integra as ações de fortalecimento da produção rural e beneficia agricultores que precisam preparar suas áreas para o plantio.

Além da mecanização, mais de 600 famílias já foram beneficiadas com a distribuição de adubo e calcário desde o começo do ano de 2026. Parte desses produtores também recebeu atendimento com o preparo mecanizado do solo, ampliando o suporte oferecido pela gestão municipal ao setor produtivo.

Entre as principais culturas beneficiadas estão a mandioca, a melancia, o feijão e o café. Neste período, os trabalhos estão sendo intensificados para preparar as áreas destinadas ao cultivo do café, cujo plantio ocorrerá durante o inverno. A equipe também atende pecuaristas, com a preparação do solo para a implantação e melhorias das pastagens.

O serviço de mecanização representa um avanço para os produtores, pois permite realizar o preparo da terra com mais rapidez e eficiência, favorecendo o planejamento do plantio e o aproveitamento das áreas produtivas.

Mulheres ampliam participação na agricultura

Outro aspecto observado pela Secretaria Municipal de Produção é o aumento da procura pelo serviço por parte das mulheres agricultoras. A presença feminina na busca por mecanização demonstra a participação cada vez maior das mulheres nas atividades produtivas e na condução das propriedades rurais de Mâncio Lima.

A ampliação do acesso aos serviços de apoio à produção contribui para que mais famílias tenham condições de preparar suas áreas e investir no cultivo agrícola.

Os produtores interessados em receber o atendimento devem procurar a Secretaria Municipal de Produção para preencher um formulário básico com informações de identificação e localização da área que será trabalhada.

Também é necessário apresentar a nota de óleo diesel correspondente à quantidade de horas de serviço solicitada. A contrapartida estabelecida é de 10 litros de óleo diesel por hora trabalhada.

Após a apresentação da documentação, a equipe técnica analisa a rota, avalia a área e organiza a sequência dos atendimentos, considerando a logística e as condições de execução do serviço.

Investimento em máquinas fortalece o campo

A estrutura de atendimento aos produtores rurais também foi ampliada com o Programa Inova, do Governo Federal, que garantiu ao município a aquisição de 11 máquinas pesadas somando as que já estavam em atividade.

O reforço na frota amplia a capacidade operacional da Prefeitura e contribui para a execução dos serviços de infraestrutura rural e apoio à produção, fortalecendo as condições de trabalho de agricultores e pecuaristas.