Deda e Ney Amorim realizam reunião de alinhamento em Cruzeiro do Sul para início da campanha

O ex-prefeito Deda e o candidato a deputado federal Ney Amorim realizaram, nesta sexta-feira (14), em Cruzeiro do Sul, uma importante reunião de alinhamento político com foco no início das atividades de campanha no Vale do Juruá.

O encontro teve como um dos principais objetivos organizar e alinhar as estratégias para a campanha de reeleição da deputada estadual Maria Antônia, além de fortalecer a mobilização em torno da candidatura de Ney Amorim à Câmara Federal.

Durante a reunião, Deda e Ney discutiram o planejamento das ações que serão desenvolvidas neste início de campanha, com atenção especial à organização das equipes, mobilização das lideranças e aproximação com a população de Cruzeiro do Sul e dos demais municípios da região.

A reunião também serviu para reafirmar o apoio do grupo às candidaturas de Mailza Assis e Jéssica Sales ao Governo do Estado, bem como às candidaturas de Eduardo Velloso e Gladson Cameli ao Senado Federal.

A estratégia é desenvolver um trabalho integrado no Vale do Juruá, reunindo lideranças e apoiadores em torno das candidaturas de Maria Antônia para deputada estadual, Ney Amorim para deputado federal, Eduardo Velloso e Gladson Cameli para o Senado, além de Mailza Assis e Jéssica Sales para o Governo do Acre.

Deda destacou a importância da união e da organização neste momento de início da campanha, ressaltando que o trabalho será desenvolvido com diálogo, presença nas comunidades e participação das lideranças locais.

Ney Amorim também reforçou a disposição de intensificar sua presença no Vale do Juruá durante a campanha, trabalhando ao lado de Deda, Maria Antônia e das demais lideranças que integram o grupo.

Com o alinhamento realizado em Cruzeiro do Sul, o grupo inicia uma nova etapa de mobilização política na região, buscando fortalecer uma atuação conjunta e ampliar o diálogo com a população durante o período eleitoral.