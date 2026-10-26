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Mailza faz história e se torna primeira governadora eleita diretamente no Acre

O Acre continuará com Mailza Assis (PP) à frente do governo estadual pelos próximos quatro anos.

26/10/2026 às 07h24
Por: Redação Fonte: Ac 24 horas
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Mailza faz história e se torna primeira governadora eleita diretamente no Acre

A candidata foi eleita neste domingo (25), ao vencer o senador Alan Rick (Republicanos) no segundo turno das eleições de 2026. Mailza Assis da Silva é reeleita governadora do Estado do Acre.

Com o resultado, Mailza se torna a primeira mulher eleita pelo voto direto para comandar o Palácio Rio Branco, um marco na história política acreana.

Foto: Sérgio Vale

A vitória consolida a trajetória política de Mailza, que assumiu o governo em 2 de abril deste ano, após a saída de Gladson Cameli (PP), que deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado. Até então, ela ocupava a vice-governadoria e passou a comandar o Executivo estadual.

No primeiro turno, Mailza terminou na liderança, com 49,76% dos votos válidos, contra 32,27% de Alan Rick, onde nenhum dos candidatos alcançou mais da metade dos votos válidos nessa etapa.

Foto: Sérgio Vale

Vitória em 19 municípios acreanos

O desempenho de Mailza nas urnas demonstrou força eleitoral em diferentes regiões do estado. No primeiro turno, a candidata venceu em 19 dos 22 municípios acreanos, incluindo Rio Branco, a capital.

O melhor resultado foi registrado em Marechal Thaumaturgo, onde ela recebeu mais de 70% dos votos válidos. Alan Rick, por sua vez, venceu em três municípios. Seu melhor desempenho ocorreu em Feijó, onde ultrapassou 57% dos votos válidos.

Foto: Sérgio Vale

Em Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, a disputa foi mais acirrada: Mailza venceu com uma diferença de apenas 1,04 ponto percentual. Os números do primeiro turno evidenciaram a competitividade da eleição e a divisão do eleitorado acreano entre os dois candidatos.

Quem é Mailza Assis

Mailza Assis Cameli tem 49 anos, nasceu em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, e vive no Acre desde os 20 anos. Sua trajetória política começou em Senador Guiomard, onde ocupou os cargos de secretária municipal de Administração e de Assistência Social.

A projeção estadual veio em 2014, quando foi eleita primeira suplente de senadora na chapa de Gladson Cameli. Com a eleição dele para o governo do Acre, em 2018, Mailza assumiu o mandato no Senado em 2019, permanecendo na Casa por quatro anos. Durante esse período, também presidiu o diretório estadual do Progressistas e liderou a bancada do partido no Senado.

Foto: Sérgio Vale

Em 2022, foi escolhida por Cameli para compor a chapa à reeleição ao governo estadual. Os dois venceram a disputa com 56,75% dos votos válidos, e Mailza assumiu a vice-governadoria.

Além da atuação política, ela passou a comandar, em junho de 2024, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), onde coordenou ações voltadas ao enfrentamento da pobreza, à segurança alimentar e à promoção de direitos.

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