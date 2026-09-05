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Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

O Exército Brasileiro — Comando de Fronteira Juruá/ 61º Batalhão de Infantaria de Selva (61º BIS) e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul farão na segunda-feira, 7

05/09/2026 às 13h38
Por: Redação Fonte: Ac 24 horas
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Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

Ações conjuntas de comemoração dos 204 anos da Independência do Brasil. Haverá o desfile de escolas e das forças de segurança no Centro da cidade.

As atividades serão realizadas em dois momentos. Pela manhã, às 8h, acontece a Solenidade de Hasteamento das Bandeiras, na Praça Orleir Cameli, no Centro. À tarde, a partir das 17h, será realizado o Desfile Cívico-Militar, reunindo instituições das forças de segurança, escolas, bandas e entidades da sociedade civil.A programação contará com a participação do Prefeito Zequinha Lima e do Comandante do 61º BIS, major Fábio dos Santos Moreira, além de representantes das demais forças de segurança e instituições parceiras.

Segundo o prefeito Zequinha Lima, a programação reforça a importância de celebrar a Independência do Brasil e valorizar a participação das instituições e da população.“É um momento importante para celebrarmos a Independência do nosso país, fortalecendo o sentimento de patriotismo e de união. Convidamos toda a população de Cruzeiro do Sul para participar dessa programação, prestigiar nossas escolas, as forças de segurança e todas as instituições que estarão presentes, fazendo desse 7 de Setembro um momento especial para nossa cidade”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

Hasteamento das Bandeiras

A programação começa às 8h, com a solenidade de hasteamento das bandeiras. A Prefeitura será representada por quatro escolas municipais: Escola Rui Barbosa, Escola Maria da Conceição, Escola Terezinha Saavedra e Escola 21 de Abril.

Às 17h, o público poderá acompanhar o Desfile Cívico-Militar, que terá a participação da Banda de Música do Exército Brasileiro e de instituições como Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, GEFRON, Polícia Civil, Polícia Penal e Guarda Mirim.

Participarão o Colégio Militar Dom Pedro II, a Escola Cívico-Militar Madre Adelgundes Becker, escolas municipais e estaduais, fanfarras, Desbravadores e Aventureiros, Maçonaria Demoley e o Insanos Moto Clube. A programação inclui ainda um desfile motorizado, com a participação das forças de segurança e instituições militares.

Também estarão no desfile a Escola de Educação Infantil Brinquedoteca, Escola de Educação Infantil Maria de Nazaré Lima, Escola de Educação Infantil Irmã Suzana, Creche Maria Cidália, Escola Corazita Negreiros, Escola de Tempo Integral Rita de Cássia e Escola Estadual de Tempo Integral e Ensino Médio Dom Henrique Ruth, além das bandas e fanfarras.

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