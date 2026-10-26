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Morador desaparecido é encontrado morto em estado de decomposição em Marechal Thaumaturgo

O morador Herlandio, que estava desaparecido desde quinta-feira (22), foi encontrado sem vida neste domingo (25), na região da comunidade Boa Vista, zona rural de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre.

26/10/2026 às 07h31
Por: Redação Fonte: Juruá comunicação
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Morador desaparecido é encontrado morto em estado de decomposição em Marechal Thaumaturgo

O corpo estava em estado de decomposição após três dias de buscas.

Ele havia saído de casa para caçar às margens do Rio Tejo e não retornou. O desaparecimento mobilizou familiares e gerou preocupação entre os moradores da comunidade, que aguardavam notícias sobre seu paradeiro.

Segundo informações de um morador, existe a possibilidade de que a morte tenha ocorrido em decorrência de um disparo acidental de arma de fogo. No entanto, essa hipótese ainda não foi confirmada oficialmente.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias em que o corpo foi encontrado nem sobre a causa da morte. O caso deverá ser investigado para esclarecer o que aconteceu.

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