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Prefeitura inicia Programa Família Fortes para fortalecer vínculos familiares e apoiar adolescentes

Iniciativa desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CRAS, atende famílias com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e incentiva o diálogo, o respeito e a convivência familiar.

23/10/2026 às 06h22 Atualizada em 23/10/2026 às 06h35
Por: Redação
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Prefeitura inicia Programa Família Fortes para fortalecer vínculos familiares e apoiar adolescentes

A Prefeitura de Mâncio Lima, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou, na última quarta-feira, 21, a abertura do Programa Família Fortes. A iniciativa, desenvolvida pelo Governo Federal, tem como objetivo fortalecer os vínculos familiares e contribuir para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.

O programa é voltado a famílias com filhos de 10 a 14 anos e oferece atividades que estimulam o diálogo entre pais, responsáveis e adolescentes, além de trabalhar habilidades socioemocionais, inteligência emocional e estratégias para melhorar a convivência familiar.

A metodologia busca auxiliar as famílias na construção de relações baseadas no respeito, na confiança e no cuidado, contribuindo também para a prevenção de comportamentos de risco durante a adolescência.

A secretária municipal de Assistência Social, Ajucilene Gonçalves Mota, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento das famílias e a promoção da proteção social no município.

“Nosso objetivo é oferecer às famílias orientação e apoio para que pais, responsáveis e adolescentes possam enfrentar os desafios do dia a dia com mais diálogo, compreensão e respeito. O Programa Família Fortes é uma oportunidade de fortalecer os vínculos afetivos, incentivar a participação das famílias e contribuir para o desenvolvimento de crianças e adolescentes em um ambiente mais acolhedor e seguro. A Assistência Social continuará trabalhando para ampliar o acesso às políticas públicas e apoiar as famílias do nosso município”, ressaltou a secretária.

A execução do programa representa mais uma ação voltada à prevenção de situações de vulnerabilidade social e ao fortalecimento da convivência familiar. Ao envolver pais, responsáveis e adolescentes em atividades orientadas, a iniciativa busca desenvolver habilidades que contribuam para relações familiares mais saudáveis. 

 

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