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Colisão entre caminhonete e moto deixa homem ferido em Cruzeiro do Sul

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta deixou um homem ferido no bairro Aeroporto Velho

01/09/2026 às 08h19
Por: Redação Fonte: Ac 24 horas
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Colisão entre caminhonete e moto deixa homem ferido em Cruzeiro do Sul

Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta deixou um homem ferido no bairro Aeroporto Velho nesta segunda-feira ,31, em Cruzeiro do Sul.A colisão aconteceu próximo à Granja Carijó.

Devido ao impacto da batida entre os veículos, o condutor da moto sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico.Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros socorros ao motociclista ainda no local do acidente e, em seguida, o conduziu para o Hospital Regional do Juruá.

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