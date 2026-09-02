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O que se sabe sobre acidente que matou três pessoas em saída de festa no Acre

Uma colisão entre um carro e duas motocicletas deixou três pessoas mortas no quilômetro 16 da BR-364 entre Tarauacá e Feijó, no interior do Acre, na madrugada de domingo (30). Uma outra pessoa ficou ferida e foi levada em estado grave a Cruzeiro do Sul.

02/09/2026 às 08h31 Atualizada em 02/09/2026 às 08h55
Por: Redação
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O que se sabe sobre acidente que matou três pessoas em saída de festa no Acre

As vítimas foram identificadas como Antônio Carlos Parente da Silva, Nahyure Antonieta Gomes de Oliveira e Verony da Costa Viana Silva. A quarta pessoa não teve a identidade divulgada. Já o motorista do automóvel foi identificado como João Victor Casas Lopes, assessor especial da Casa Civil do Acre. Segundo a Polícia Civil, o advogado estava bêbado no momento do acidente.

A investigação deve apontar as circunstâncias da batida e a responsabilidade pela morte das três vítimas. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB-AC) acompanha o caso.

1. O que aconteceu?

Uma colisão entre um carro e duas motocicletas no quilômetro 16 da BR-364 entre Tarauacá e Feijó, na madrugada de domingo (30), deixou três pessoas mortas e outra pessoa ferida que foi levada em estado grave a Cruzeiro do Sul.

As vítimas são: Antônio Carlos Parente da Silva, Nahyure Antonieta Gomes de Oliveira, Verony da Costa Viana Silva e uma quarta pessoa que não teve a identidade divulgada. Todos trafegavam no sentido Tarauacá/Feijó.

João Victor Casas Lopes é advogado e atuava na Casa Civil; ele foi preso em flagrante — Foto: Reprodução

2. Quem é o suspeito pelo acidente?

Conforme apurado pelo g1, o motorista suspeito de atingir as motos é o advogado João Victor Casas Lopes, assessor especial da Casa Civil do Acre.

Segundo o delegado José Ronério, responsável pelo caso, foi constatado que o motorista havia consumido bebida alcoólica. Imagens publicadas em uma rede social mostram João Victor bebendo na ExpoTarauacá enquanto fazia campanha política na noite do acidente.

3. O que aconteceu com o suspeito?

João Victor foi preso em flagrante no dia do acidente, em Tarauacá. Ainda no domingo (30), ele foi exonerado do cargo de assessor especial da Casa Civil do governo do Acre, cargo em comissão que ocupava desde novembro de 2025.

Conforme apurado pelo g1, ele estava na folha salarial do governo estadual com remuneração líquida de cerca de R$ 15,5 mil.

Nessa segunda (31), João Victor foi solto durante audiência de custódia após pagar mais de R$ 16 mil de fiança, correspondente a dez salários mínimos.

Segundo o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), além da fiança, a liberdade provisória foi deliberada com obrigação de manter endereço e telefone atualizado, acompanhamento pela Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP), bem como monitoramento eletrônico sem prazo fixado.

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