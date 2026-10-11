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Mulher colide carro em viatura da PM, foge e resiste à prisão em Cruzeiro do Sul

Margarida da Silva, de 48 anos, foi presa na madrugada deste domingo, 11, após colidir o carro que dirigia contra uma viatura da Polícia Militar e fugir do local do acidente, em Cruzeiro do Sul, no Acre.

11/10/2026 às 18h41
Por: Redação Fonte: Ac 24 horas
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Mulher colide carro em viatura da PM, foge e resiste à prisão em Cruzeiro do Sul

Segundo a polícia, a mulher apresentava sinais de embriaguez, resistiu à abordagem e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O acidente aconteceu por volta das 3h no bairro João Alves. Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar seguia no sentido centro-bairro para atender uma ocorrência quando se deparou com um Volkswagen Gol, conduzido por ela, trafegando no sentido contrário.

De acordo com os policiais, ao tentar passar por um veículo estacionado, a motorista mudou bruscamente de direção e atingiu a lateral traseira esquerda da viatura. A colisão também provocou danos na lateral do Gol. Após o acidente, a mulher fugiu, mas foi acompanhada pelos militares e abordada na Avenida Lauro Müller, em frente a um supermercado.

Segundo a PM, Margarida se recusou a sair do automóvel, sendo necessário o uso progressivo da força para retirá-la. Os policiais relataram que ela apresentava dificuldade para caminhar, falta de equilíbrio, fala alterada, odor de bebida alcoólica e comportamento agressivo.

Questionada sobre o consumo de álcool, ela afirmou ter bebido duas latinhas de cerveja, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. Durante a abordagem, os militares encontraram uma lata de cerveja vazia dentro do veículo. Margarida recebeu voz de prisão com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata da condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Ela sofreu lesões nos joelhos e cotovelos durante a abordagem e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.Um perito esteve no local e realizou a perícia.

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