Dois homens são presos por violência doméstica em Cruzeiro do Sul

As ocorrências foram registradas nos bairros Floresta e Cinturão Verde, com intervalo de pouco mais de quatro horas e tratadas como lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica.

A primeira prisão aconteceu por volta das 17h, na Avenida Mâncio Lima. L.C.S.A., de 38 anos, foi preso após puxar os cabelos da esposa, de 53 anos, e tentar agredi-la fisicamente.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher acionou a Polícia Militar informando que o marido havia chegado à residência sob efeito de bebida alcoólica, causando perturbação. Uma guarnição do 6º Batalhão da Polícia Militar foi enviada ao endereço e encontrou o suspeito na varanda da casa, apresentando sinais de embriaguez.

Diante do relato da vítima, L.C.S.A. recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.

Outro caso

A segunda ocorrência foi registrada por volta das 21h30, no bairro Cinturão Verde. J.W.A.C., de 39 anos, foi preso após ameaçar agredir a ex-esposa, de 67 anos.

Ele chegou à residência da vítima sob efeito de bebida alcoólica, segurou os dois punhos da mulher e ameaçou agredi-la. Ela conseguiu se soltar e pedir ajuda.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o suspeito e a vítima na área externa da residência. Segundo a PM, J.W.A.C. ainda tentou impedir que a ex-esposa relatasse o ocorrido à guarnição. A mulher contou aos militares que não era a primeira vez que o ex-marido tentava agredi-la. J.W.A.C. recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia-Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.