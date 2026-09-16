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Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume

Ação prevê instalação de equipamento de 40 CV para reforçar pressão e vazão da rede e ampliar a regularidade do fornecimento de água na região

16/09/2026 às 18h21
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), iniciou tratativas com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) para a implantação de um booster de 40 CV, que irá reforçar o sistema de abastecimento de água no bairro Jorge Kalume.

O equipamento será instalado em uma área pertencente ao Complexo Penitenciário e terá como função ampliar a pressão e a vazão da rede de distribuição, contribuindo para maior regularidade e eficiência no fornecimento de água aos moradores da região. A medida também beneficiará a estrutura do Complexo Penitenciário.

“Esse trabalho vai reforçar a pressão e a vazão da rede, garantindo mais regularidade no abastecimento de água para o Complexo e os moradores do Jorge Kalume”, destacou. (Foto: Secom)
“Esse trabalho vai reforçar a pressão e a vazão da rede, garantindo mais regularidade no abastecimento de água para o Complexo e os moradores do Jorge Kalume”, destacou. (Foto: Secom)

As tratativas foram discutidas durante uma visita institucional do diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, ao Iapen. Segundo ele, a parceria entre os órgãos é fundamental para avançar nas melhorias do sistema de abastecimento.

“Estamos dando continuidade a um trabalho que já vem sendo realizado no Jorge Kalume para melhorar o abastecimento de água na região. A implantação desse booster vai reforçar a pressão e a vazão da rede, garantindo mais regularidade no fornecimento. Essa parceria com o Iapen é importante para encontrarmos soluções que atendam às necessidades do Complexo e, ao mesmo tempo, contribuam para melhorar o serviço prestado aos moradores do bairro”, destacou.

Iniciativa integra as ações para fortalecer o saneamento e melhorar o abastecimento de água à população. (Foto: Secom)
Iniciativa integra as ações para fortalecer o saneamento e melhorar o abastecimento de água à população. (Foto: Secom)

Durante a agenda, Enoque Pereira esteve acompanhado do diretor operacional do Saerb, Antônio Lima. Também participaram da reunião o presidente do Iapen, Leandro Rocha, e o chefe do Departamento de Desenvolvimento e Infraestrutura, Paulo Renato.

A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura de Rio Branco e do Saerb voltadas ao fortalecimento da infraestrutura de saneamento e à melhoria dos serviços públicos. As medidas seguem a determinação do prefeito de Rio Branco de ampliar a qualidade dos serviços e garantir avanços no abastecimento de água para a população.

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