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Prefeitura de Rio Branco se reúne com sindicatos rurais para traçar ações conjuntas no campo

Encontro transparente entre o poder público e as comunidades garante a construção de um planejamento participativo para a melhoria dos ramais e o a...

16/09/2026 às 10h40
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco realizou, nesta sexta-feira (11), uma reunião estratégica com sindicatos e líderes de trabalhadores rurais do município. O encontro ocorreu com o objetivo de ouvir as demandas da categoria, solicitar apoio do município e alinhar as prioridades estruturais da zona rural, especialmente no que diz respeito aos ramais. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em aproximar o poder público das comunidades agrícolas e integrar os produtores no planejamento do orçamento municipal.

“Sempre a gente tem buscado ouvir a população, em especial ouvir quem está na zona rural mais distante, do centro”, ressaltou o prefeito (Foto: Marcos Araújo/Secom)
“Sempre a gente tem buscado ouvir a população, em especial ouvir quem está na zona rural mais distante, do centro”, ressaltou o prefeito (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene destacou que o foco principal da gestão é entender de perto as necessidades de quem vive mais distante do centro urbano.

“Sempre a gente tem buscado ouvir a população, em especial ouvir quem está na zona rural mais distante, do centro, da capital aqui, da zona urbana. São os homens do campo, as mulheres do campo, os produtores, que trazem o alimento para a cidade”, ressaltou o prefeito.

O gestor também enfatizou o compromisso de manter os atendimentos: “Há muito a gente já está buscando atender, mesmo com as dificuldades orçamentárias e financeiras. Vamos continuar trabalhando para chegar na grande parte dessas comunidades rurais”.

“Fiquei animada, porque vai voltar o tempo que a gente fazia planejamento junto com a Prefeitura”, disse Maria Elza. (Foto: Marcos Araújo/Secom)
“Fiquei animada, porque vai voltar o tempo que a gente fazia planejamento junto com a Prefeitura”, disse Maria Elza. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Maria Elza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, comemorou o compromisso do trabalho integrado:

“Fiquei animada, porque vai voltar o tempo que a gente fazia planejamento junto com a Prefeitura. O sindicato sabe onde está, em cada localidade do nosso Acre”.

“Como o prefeito mesmo disse, não tem como fazer gestão sem ouvir a comunidade”, pontuou Layane Furtado (Foto: Marcos Araújo/Secom)
“Como o prefeito mesmo disse, não tem como fazer gestão sem ouvir a comunidade”, pontuou Layane Furtado (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Para Layane Furtado, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Extrativistas, de Pequenos Agricultores e Assemelhados de Rio Branco (Sinpasa), o momento de diálogo atende a uma espera antiga das instituições representativas. Ela explicou que o encontro permitiu o levantamento claro das prioridades da zona rural.

“Como o prefeito mesmo disse, não tem como fazer gestão sem ouvir a comunidade. Não tem como criar políticas públicas ou executá-las sem antes saber quais são as necessidades e onde estão essas necessidades”, pontuou Layane.

A presidente do Sinpasa concluiu destacando que o alinhamento permitiu compreender o funcionamento do orçamento e as atuais frentes de serviço da Prefeitura, garantindo que os sindicatos possam dar respostas concretas aos produtores e atuar lado a lado com o município.

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