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Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica de casa em casa no bairro Cadeia Velha neste sábado

Equipes de Agentes de Controle de Zoonoses percorrerão o bairro Cadeia Velha neste sábado (12), das 8h às 12h, para vacinar cães e gatos contra a r...

16/09/2026 às 10h40
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Rio Branco - AC
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Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC
Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá continuidade às ações de prevenção e controle da raiva no município com a vacinação antirrábica realizada de casa em casa. Neste sábado (12), equipes de Agentes de Controle de Zoonoses (ACZ) estarão no bairro Cadeia Velha, das 8h às 12h, levando a imunização diretamente às residências.

A ação dá sequência ao trabalho iniciado no último sábado, no bairro 6 de Agosto, onde 1.012 animais foram vacinados.

Vacinação é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. Os tutores devem manter os animais disponíveis para avaliação e imunização durante a passagem das equipes pelo bairro. (Foto: Átilas Moura/Secom)
Vacinação é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. Os tutores devem manter os animais disponíveis para avaliação e imunização durante a passagem das equipes pelo bairro. (Foto: Átilas Moura/Secom)

A vacinação é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. A orientação é que os tutores mantenham os animais disponíveis para que sejam avaliados e imunizados pelas equipes durante a passagem pelo bairro.

A iniciativa integra a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde para ampliar a cobertura vacinal e manter cães e gatos protegidos contra a raiva, uma doença viral grave e de alta letalidade. A imunização dos animais é uma das principais medidas para prevenir a circulação do vírus e proteger também a população.

Ação dá continuidade ao trabalho realizado no último sábado, no bairro 6 de Agosto, onde 1.012 cães e gatos foram vacinados. (Foto: Átilas Moura/Secom)
Ação dá continuidade ao trabalho realizado no último sábado, no bairro 6 de Agosto, onde 1.012 cães e gatos foram vacinados. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Vacinação mantém conquista histórica contra a raiva

O avanço das campanhas de vacinação de cães e gatos, aliado à vigilância epidemiológica e às medidas de controle da doença, foi fundamental para reduzir de forma significativa a circulação das variantes do vírus da raiva associadas aos cães no Brasil.

Em 2026, o país completa dez anos sem registrar casos de raiva humana transmitida pelas variantes caninas AgV1 e AgV2. O resultado representa uma importante conquista para a saúde pública e está diretamente relacionado às estratégias de vacinação e controle da doença.

Resultado representa uma importante conquista para a saúde pública e está diretamente relacionado às estratégias de vacinação e controle da doença. (Foto: Átilas Moura/Secom)
Resultado representa uma importante conquista para a saúde pública e está diretamente relacionado às estratégias de vacinação e controle da doença. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Apesar desse avanço, a raiva ainda não foi completamente erradicada no Brasil. O vírus continua circulando entre animais silvestres, principalmente morcegos, e casos de transmissão para seres humanos ainda podem ocorrer.

Por isso, manter cães e gatos vacinados é fundamental para evitar que o vírus volte a circular no ambiente urbano.

Os profissionais também orientam os moradores sobre a prevenção da raiva e os cuidados em casos de contato de risco com animais. (Foto: Átilas Moura/Secom)
Os profissionais também orientam os moradores sobre a prevenção da raiva e os cuidados em casos de contato de risco com animais. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação anual de cães e gatos é uma medida eficaz para prevenir a raiva nesses animais e, consequentemente, contribui para a proteção da população contra a doença.

Além da vacinação, os profissionais também orientam os moradores sobre os cuidados necessários para prevenir a raiva e reforçam a importância de procurar imediatamente uma unidade de saúde em casos de mordidas, arranhaduras ou outros tipos de contato de risco com animais.

(Foto: Card Reprodução/Secom)
(Foto: Card Reprodução/Secom)
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