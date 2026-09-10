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Ex-vereadores Célio Gadelha e Ismael Machado declaram apoio a Eduardo Velloso

O candidato ao Senado, Dr. Eduardo Velloso, recebeu, nesta quinta-feira (10), o apoio de dois ex-vereadores de Rio Branco.

10/09/2026 às 22h21
Por: Redação
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Ex-vereadores Célio Gadelha e Ismael Machado declaram apoio a Eduardo Velloso

Célio Gadelha e Ismael Machado estiveram com Velloso pela manhã e declararam que vão caminhar com o candidato na disputa por uma das vagas do Acre no Senado.

Ismael afirmou que a decisão também envolve o grupo político que o acompanha e destacou a atuação de Velloso na área da saúde. “É motivo de alegria, motivo de muito orgulho estar declarando o nosso apoio, de todo o nosso time, à sua candidatura para senador da República. Conte com a nossa força e com a nossa luta”, declarou.

Ao agradecer, Velloso afirmou que recebe o apoio como um reforço ao projeto de levar para o Senado uma representação ligada à saúde. “Estou muito feliz em ter o Ismael com a gente nessa caminhada. Ele acredita, como nós, que o Senado precisa ter um representante da saúde”, disse.

Célio Gadelha, que exerceu dois mandatos de vereador e mantém atuação política principalmente na parte alta de Rio Branco, também anunciou adesão à candidatura. Segundo ele, a escolha considera o desempenho de Velloso como deputado federal. “Eu vim aqui hoje para fazer essa aliança com você, porque acredito no seu trabalho. Você mostrou que tem competência, capacidade e compromisso com o nosso Estado. Eu confio e acredito em você”, afirmou Célio.

Velloso agradeceu o apoio e afirmou que pretende construir um mandato voltado à representação de diferentes setores da sociedade. “Essa cadeira não é minha. É do professor, do pedreiro, é de todos aqueles que nós vamos representar lá. Fico muito feliz com a chegada do Célio e do Ismael. São dois apoios que chegam para somar muito nessa caminhada”, destacou.

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