Prefeitura de Mâncio Lima fortalece ações de combate à desnutrição e proteção às famílias com parceria com a Pastoral da Criança

Cuidar das pessoas e garantir condições para que crianças cresçam com saúde é uma das prioridades da Prefeitura de Mâncio Lima. Como parte desse compromisso, o prefeito Zé Luiz assinou, na manhã desta quinta-feira, 10, no Gabinete do Prefeito, um Termo de Fomento com a Diocese de Cruzeiro do Sul – Paróquia São Francisco, para o desenvolvimento das ações da Pastoral da Criança no município. A parceria fortalece as políticas públicas de prevenção e combate à desnutrição infantil, acompanhamento das famílias e promoção da saúde desde a gestação e os primeiros anos de vida.

O trabalho prevê o acompanhamento de, no mínimo, 700 famílias, 100 gestantes, 1.000 crianças e idosos. A atuação será realizada por meio de visitas domiciliares, acompanhamento nutricional, orientação às gestantes, incentivo ao aleitamento materno, acompanhamento do desenvolvimento infantil, orientações sobre vacinação, alimentação e saúde bucal, além do encaminhamento para os serviços públicos de saúde sempre que forem identificadas situações que necessitem de atendimento especializado.

Entre as ações previstas está a realização mensal do “Dia do Peso”, uma estratégia de acompanhamento nutricional que permite identificar crianças em situação de baixo peso e orientar as famílias sobre alimentação e cuidados necessários. Também estão previstas ações de prevenção de doenças, educação alimentar, acompanhamento de idosos, atividades de convivência e orientação às famílias. Com a parceria, a gestão municipal amplia sua presença junto às comunidades e fortalece a rede de proteção, trabalhando de forma preventiva para que situações de vulnerabilidade sejam identificadas e acompanhadas.

O prefeito Zé Luiz destacou que investir no cuidado com as famílias significa atuar antes que os problemas se agravem. “Nosso compromisso é cuidar das pessoas, principalmente das nossas crianças. A prevenção, o acompanhamento das famílias e o combate à desnutrição precisam estar presentes no dia a dia da gestão. Essa parceria nos ajuda a chegar mais perto das famílias e fortalecer um trabalho que envolve saúde, assistência social e garantia de direitos”, afirmou.

O ato de assinatura contou ainda com a presença dos secretários municipais Marcos Carvalho, Tânia Gadelha, Maria José Dias e Ajucilene Gonçalves, do pároco-geral, padre Sebastião Viana, e de membros da Pastoral da Criança. O Termo de Fomento prevê repasse mensal de R$ 3.300,00 e terá vigência de 12 meses, de 15 de junho de 2026 a 15 de junho de 2027.

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