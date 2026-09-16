21°C 28°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
PodCast 2
Nos siga nas redes Sociais

Comissão aprova mudanças na LDO 2027 e inclui novas diretrizes para áreas sociais e servidores

A Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou, na terça-feira (15), o Projeto de Lei nº 84/2026, que e...

16/09/2026 às 11h14
Por: Redação Fonte: Aleac
Compartilhe:
Foto: Reprodução/Aleac
Foto: Reprodução/Aleac

A Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou, na terça-feira (15), o Projeto de Lei nº 84/2026, que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento estadual de 2027. Durante a análise, seis emendas apresentadas pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) foram incorporadas ao texto pelo relator, deputado Afonso Fernandes (União Progressista). Com a decisão do colegiado, a proposta ficou apta à apreciação em Plenário.

Encaminhado pelo Poder Executivo, o projeto funciona como referência para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e reúne regras sobre prioridades e metas da administração, organização dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos, além de critérios para execução e acompanhamento dos recursos públicos. A proposta também prevê que as prioridades definidas para 2027 tenham precedência na distribuição dos recursos, respeitadas as obrigações constitucionais.

As alterações aprovadas pela COF acrescentam ao planejamento do próximo exercício demandas debatidas no Legislativo relacionadas ao funcionalismo e à prestação de serviços públicos. Entre elas, está a previsão de recomposição de 10% da tabela da Educação, condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira e aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outra emenda estabelece que o Executivo encaminhe à Aleac, até o fim do primeiro trimestre de 2027, proposta referente à Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo. A matéria também incorporou dispositivo relacionado ao Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos trabalhadores da Saúde.

A inclusão dessas previsões ocorre em um projeto que já estabelece a observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para as despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes e instituições estaduais. A proposta original também adota mecanismos de controle da execução orçamentária e financeira diante de eventuais alterações na arrecadação e no cenário econômico.

Parte das mudanças aprovadas concentra-se na rede estadual de ensino. Duas emendas determinam que o orçamento de 2027 considere recursos para atender às necessidades do Policiamento Escolar e para ampliar serviços de atendimento psicológico e assistência social nas escolas. As iniciativas estão relacionadas à prevenção e ao enfrentamento do bullying e do cyberbullying.

A área educacional já integra as prioridades previstas na proposta encaminhada pelo Executivo. O PLDO mantém entre seus objetivos a continuidade de investimentos em educação, saúde, segurança pública, assistência social, infraestrutura, saneamento, habitação e outras áreas consideradas estratégicas para o Estado.

Também passou a integrar o texto uma previsão orçamentária destinada à implantação do Programa Estadual de Incentivo ao Estágio Remunerado. A medida é voltada a estudantes universitários em situação de vulnerabilidade social matriculados em instituições públicas de ensino e deverá alcançar órgãos e instituições da administração direta e indireta do Poder Executivo.

Além das alterações feitas durante a tramitação, a LDO estabelece parâmetros que terão impacto direto na elaboração do orçamento do próximo ano. Entre eles estão regras para emendas parlamentares, reserva de contingência e acompanhamento das metas fiscais. O projeto determina, por exemplo, que as emendas individuais correspondam a 6,8% da receita tributária efetivamente realizada no exercício anterior, após as deduções previstas no texto, e que pelo menos metade desses recursos seja destinada a áreas como educação, saúde, assistência social, infraestrutura, esporte, cultura e segurança pública.

O Anexo de Metas Fiscais que acompanha a proposta apresenta projeções para receitas, despesas, resultados primário e nominal e dívida pública referentes a 2027, além de estimativas para 2028 e 2029. O documento integra as exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e serve de referência para a elaboração e execução do orçamento estadual.

Apesar da aprovação na Comissão de Orçamento e Finanças, a votação da LDO em Plenário não foi concluída na terça-feira (15). Após a reunião, Edvaldo Magalhães afirmou que havia quórum para deliberar sobre a matéria, mas atribuiu a interrupção do processo à saída de parlamentares da sessão.

“Estranhamente, na hora de votar, com a presença do quórum qualificado que garantiria a votação, o próprio governo começou a esvaziar a sessão. Não teve votação e agora não se sabe quando se votará a LDO. O governo chama e desiste de votar na última hora”, declarou.

A LDO é uma das etapas do ciclo orçamentário estadual e estabelece os parâmetros que deverão orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2027. O projeto original também prevê mecanismos de monitoramento físico e financeiro das ações governamentais e avaliação dos programas do Plano Plurianual 2024-2027.

Texto: Andressa Oliveira/ Foto: Sérgio Vale

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Fagner Calegário critica proposta de fim da terceirização e defende manutenção de empregos no Acre
Aleac Há 2 dias Em Política

Fagner Calegário critica proposta de fim da terceirização e defende manutenção de empregos no Acre

Deputado afirmou que trabalhadores terceirizados vivem sob insegurança diante de declarações sobre o fim da modalidade e defendeu a realização de c...
Edvaldo Magalhães anuncia acordo para votação da LDO e defende inclusão de demandas dos servidores
Aleac Há 2 dias Em Política

Edvaldo Magalhães anuncia acordo para votação da LDO e defende inclusão de demandas dos servidores

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentou, durante a sessão desta terça-feira (15), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), os pontos disc...
Ex-vereadores Célio Gadelha e Ismael Machado declaram apoio a Eduardo Velloso
Politica Há 1 semana Em Política

Ex-vereadores Célio Gadelha e Ismael Machado declaram apoio a Eduardo Velloso

O candidato ao Senado, Dr. Eduardo Velloso, recebeu, nesta quinta-feira (10), o apoio de dois ex-vereadores de Rio Branco.
João Paulo reúne multidão e demonstra força política em grande encontro de apoio a Mailza Assis, Ney Amorim e Maria Antônia
Rio Branco Há 1 semana Em Política

João Paulo reúne multidão e demonstra força política em grande encontro de apoio a Mailza Assis, Ney Amorim e Maria Antônia

Um grande encontro político reuniu apoiadores e lideranças em uma noite marcada por entusiasmo, união e demonstração de força
Cruzeiro do Sul, AC
21°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 28°

22° Sensação
0.74km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h42 Nascer do sol
07h47 Pôr do sol
Sáb 33° 20°
Dom 38° 22°
Seg 38° 24°
Ter 38° 21°
Qua 37° 22°
Atualizado às 06h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 17 minutos

Após semana em greve, empregados dos Correios têm dissídio na segunda

 Geral Há 8 horas

Bolão de Presidente Venceslau (SP) leva R$ 101 milhões na Mega-Sena

 Economia Há 9 horas

Instituto faz comparativo de 228 indicadores dos estados brasileiros

 Senado Federal Há 11 horas

Importância do direito tributário é destacada em sessão especial

 Economia Há 12 horas

Ambiente de informação deve piorar no mundo, alertam especialistas

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,29%
Euro
R$ 5,90 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 425,011,26 +1,94%
Ibovespa
185,992,03 pts 0.24%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 De aliado a traidor? Andinho rompe com Deda Amorim e troca Maria Antônia por candidato de Sena Madureira
Mâncio Lima - AC

De aliado a traidor? Andinho rompe com Deda Amorim e troca Maria Antônia por candidato de Sena Madureira

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica de casa em casa no bairro Cadeia Velha neste sábado
2
Aleac

Fagner Calegário critica proposta de fim da terceirização e defende manutenção de empregos no Acre
3
Senado Federal

Lei facilita corte de impostos para data centers e programas contra câncer
4
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco se reúne com sindicatos rurais para traçar ações conjuntas no campo
5
Rio Branco - AC

Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados