Primeira-dama acompanha ações nos serviços de acolhimento institucional de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou nesta terça-feira (15), uma ação de acompanhamento nos serviços de acolhimento institucional do município. A atividade contou com a presença da primeira-dama de Rio Branco, Roberta Lins, e do secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Ivan Ferreira.

Durante a visita, a primeira-dama conheceu de perto a rotina das unidades e acompanhou o trabalho desenvolvido pelas equipes responsáveis pelo acolhimento de crianças e adolescentes. A ação também incluiu a entrega de novos equipamentos e itens destinados a melhorar a estrutura dos espaços, como televisão, bebedouro e mesa de pingue-pongue.

Segundo a primeira-dama, a aproximação com as unidades permite identificar necessidades e acompanhar melhorias para tornar o atendimento mais acolhedor e humanizado. (Foto: Thaynar Moura/Secom)

Segundo Roberta Lins, a aproximação com as unidades é fundamental para compreender as necessidades dos serviços e acompanhar as melhorias que podem contribuir para um ambiente mais acolhedor e humanizado.

“É muito importante estar aqui, conhecer de perto o trabalho das equipes e olhar com atenção para cada necessidade. São espaços que precisam oferecer acolhimento, segurança e também momentos de convivência. Cada melhoria que conseguimos trazer faz diferença no dia a dia”, destacou a primeira-dama.

“Nosso trabalho é acompanhar as unidades, ouvir as equipes e identificar melhorias para qualificar os espaços e garantir um atendimento mais acolhedor”, evidenciou Ivan. (Foto: Thaynar Moura/Secom)

O secretário Ivan Ferreira ressaltou que a iniciativa integra o trabalho permanente de fortalecimento da rede de proteção social do município.

“Nosso trabalho é acompanhar de perto as unidades, ouvir as equipes e identificar o que precisa ser melhorado. Esses equipamentos ajudam a qualificar os espaços e oferecer melhores condições para o atendimento. A orientação é continuar fortalecendo essa rede e garantindo um acolhimento cada vez mais adequado”, evidenciou.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco com a estruturação dos serviços de assistência social e com a garantia dos direitos de crianças e adolescentes atendidos pela rede municipal de proteção.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC (Foto: Thaynar Moura/Secom) (Foto: Thaynar Moura/Secom) (Foto: Thaynar Moura/Secom) (Foto: Thaynar Moura/Secom)