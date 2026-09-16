Prefeitura inicia educação ambiental em primeira escola do Programa Cuidar Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, iniciou nesta quarta-feira (16), as atividades de educação ambiental do programa Cuidar Rio Branco: A Cidade Cuida. A Gente Preserva.

A primeira ação foi realizada na Escola Municipal de Educação Infantil Francisca Aragão Silva, localizada no bairro Geraldo Fleming, com o objetivo de sensibilizar as crianças, de forma educativa e divertida, sobre a importância da preservação dos igarapés e dos cuidados com o meio ambiente.

O projeto usa atividades lúdicas e teatro de bonecos para promover a educação ambiental entre os estudantes. (Foto: Ana Melo/Secom)

O projeto leva às escolas municipais uma metodologia baseada na arte-educação, utilizando atividades lúdicas para facilitar o aprendizado e aproximar o tema da realidade dos estudantes. Os alunos da creche e da pré-escola participaram de uma apresentação da Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal, com o teatro de bonecos “Memórias de um Igarapé Limpinho”.

A educadora ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Karoline Rodrigues, destacou a importância de trabalhar a conscientização desde os primeiros anos de vida.

“A gente acredita que as crianças são nossos maiores multiplicadores. A educação começa desde cedo, e elas levam esse aprendizado para dentro de casa, orientando também suas famílias”, pontuou.

“As crianças são grandes multiplicadoras e levam o aprendizado para dentro de casa, compartilhando-o com suas famílias”, pontuou Karoline. (Foto: Ana Melo/Secom)

Segundo Karoline, o programa integra as ações de educação ambiental com os serviços realizados pela Prefeitura, como a limpeza das ruas, a conservação dos igarapés e outras iniciativas voltadas à prevenção de impactos ambientais na capital.

A escolha da primeira escola para receber a programação também está relacionada à realidade da comunidade. A unidade fica próxima ao Igarapé Batista, região que enfrentou problemas causados por alagamentos nos últimos anos, afetando moradores e famílias da área.

“Pequenas atitudes aprendidas na escola chegam às famílias e fazem a diferença no cuidado com o meio ambiente”, destacou Ana. (Foto: Ana Melo/Secom)

A gestora da escola, Ana Paula Jerônimo, ressaltou que abordar o tema ainda na infância contribui para formar cidadãos mais conscientes e responsáveis.

“Nas pequenas atitudes que as crianças aprendem dentro da escola, elas levam esse conhecimento para casa e acabam envolvendo também os familiares. Ações simples, como não jogar lixo no chão e fazer a separação correta dos resíduos, fazem a diferença no cuidado com o meio ambiente”, destacou.

Programa promove educação ambiental e conscientiza a comunidade sobre a preservação dos recursos naturais e o descarte correto de resíduos. (Foto: Ana Melo/Secom)

Com atividades educativas, apresentações culturais e ações de conscientização, o programa Cuidar Rio Branco busca fortalecer a participação da comunidade na preservação dos recursos naturais e na prevenção de problemas causados pelo descarte irregular de resíduos.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC Foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Branco - AC (Foto: Ana Melo/Secom) (Foto: Ana Melo/Secom) (Foto: Ana Melo/Secom) (Foto: Ana Melo/Secom)