Prefeitura de Rio Branco marca presença na 20ª Parada da Diversidade Acreana com ações de apoio e garantia de direitos

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, esteve presente na 20ª Parada da Diversidade Acreana, realizada no domingo (13), no centro da capital. A participação teve como objetivo contribuir para a garantia dos direitos fundamentais, o respeito à diversidade e a inclusão, oferecendo suporte socioassistencial e orientações ao público durante a programação.

Equipe da SASDH acompanhou a movimentação ao longo do evento, promovendo uma atuação preventiva e de acolhimento. (Foto: Freud Antunes/Secom)

Com profissionais devidamente identificados, a equipe da SASDH acompanhou a movimentação ao longo do evento, promovendo uma atuação preventiva e de acolhimento. O trabalho teve atenção especial à proteção de crianças e adolescentes, contribuindo para que o espaço público fosse ocupado de forma segura e respeitosa.

Durante a atividade, foram registrados apenas três atendimentos pontuais envolvendo crianças que haviam se dispersado temporariamente de seus responsáveis. As equipes realizaram a abordagem de forma rápida e cuidadosa e, em todos os casos, conseguiram promover o reencontro seguro das crianças com seus familiares.

Para o secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Ivan Ferreira, a presença da Prefeitura em eventos que reúnem a população é também uma forma de fortalecer as políticas públicas de proteção e garantia de direitos.

“A Assistência Social tem o compromisso de estar onde a população está, promovendo acolhimento, orientação e proteção. Em uma programação que reúne muitas pessoas, nossa equipe atua de forma preventiva, especialmente na proteção de crianças e adolescentes, contribuindo para que todos possam participar com segurança, respeito e dignidade”, destacou o secretário.

A presença dos profissionais durante a Parada da Diversidade Acreana demonstra o compromisso do Município com uma atuação humanizada e integrada na defesa dos direitos da população. (Foto: Freud Antunes/Secom)

A atuação da SASDH também reforça as diretrizes da Prefeitura de Rio Branco voltadas à promoção da cidadania, à inclusão social e ao enfrentamento de todas as formas de discriminação. A presença dos profissionais durante a Parada da Diversidade Acreana demonstra o compromisso do Município com uma atuação humanizada e integrada na defesa dos direitos da população.

A programação transcorreu de maneira tranquila, e a equipe permaneceu à disposição dos participantes durante o evento, fortalecendo a rede de proteção social e garantindo suporte diante de eventuais necessidades.