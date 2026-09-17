21°C 28°C
Cruzeiro do Sul, AC
Publicidade
Nos siga nas redes Sociais
PodCast 2

Sancionada Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos

Com uma das maiores reservas de terras-raras do mundo, o Brasil passou a ter uma Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE). A n...

17/09/2026 às 09h36
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Compartilhe:
A política visa garantir soberania no uso desses recursos, essenciais ao desenvolvimento tecnológico - Foto: Agência Vale
A política visa garantir soberania no uso desses recursos, essenciais ao desenvolvimento tecnológico - Foto: Agência Vale

Com uma das maiores reservas de terras-raras do mundo, o Brasil passou a ter uma Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE). A norma foi sancionada e publicada em edição extra doDiário Oficial da União(DOU) de quarta-feira (16). Entre os objetivos da política estão o desenvolvimento da cadeia produtiva desses minerais, a agregação de valor em território nacional e a garantia da soberania e do interesse nacional.

A política nacional, instituída pela Lei 15.506, de 2026 , abrange pesquisa, lavra, beneficiamento, transformação mineral e mineração urbana. Entre os instrumentos previstos estão o Fundo Garantidor da Atividade Mineral (FGAM), com participação da União de até R$ 2 bilhões, e o Programa Federal de Beneficiamento e Transformação de Minerais Críticos e Estratégicos (PFMCE). O programa poderá conceder créditos fiscais de até R$ 1 bilhão por ano entre 2030 e 2034 para empresas que realizem beneficiamento, transformação mineral e mineração urbana no país.

A lei define como minerais críticos aqueles necessários a setores-chave da economia cuja disponibilidade seja insuficiente, instável ou vulnerável e cuja escassez possa representar risco relevante ao país, especialmente para a transição energética, a segurança alimentar e a soberania nacional e tecnológica. Já os minerais estratégicos são aqueles relevantes para o país em razão de reservas significativas e de sua importância para a balança comercial, o desenvolvimento tecnológico e regional ou a redução das emissões de gases de efeito estufa.

A matéria foi aprovada no Senado no início de setembro , após tramitar comoPL 2.780/2024, de autoria do deputado Zé Silva (Solidariedade-MG). No Senado, o projeto foi relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM). O texto também institui o Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (Cince), vinculado à Presidência da República, responsável por coordenar, planejar e acompanhar a execução da PNMCE.

Minerais

Considerados essenciais para a produção de carros elétricos, smartphones, data centers e sistemas militares, entre outros, os minerais críticos e estratégicos têm definições diferentes na lei.

A norma descreve como minerais críticos os recursos minerais necessários a setores-chave da economia nacional cuja disponibilidade seja insuficiente em razão da baixa produção interna e cuja escassez possa representar risco à transição energética, à segurança alimentar ou à soberania nacional.

Já os minerais estratégicos são recursos relevantes para o país em razão de reservas significativas e essenciais para a geração de superávit na balança comercial, o desenvolvimento tecnológico e regional ou a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEEs).

As empresas que participarem dos programas previstos na política deverão cumprir requisitos definidos em lei, que incluem investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação e contrapartidas socioambientais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Importância do direito tributário é destacada em sessão especial
Senado Federal Há 12 horas Em Senado Federal

Importância do direito tributário é destacada em sessão especial

A importância do direito tributário para a sociedade foi o tema central de uma sessão especial no Plenário do Senado nesta quinta-feira (17). Reque...
Governo terá que cortar despesas para fechar as contas em 2027, diz IFI
Senado Federal Há 15 horas Em Senado Federal

Governo terá que cortar despesas para fechar as contas em 2027, diz IFI

Em seu mais recente relatório de acompanhamento fiscal , a Instituição Fiscal Independente (IFI) analisa o projeto do Orçamento 2027 e avalia que o...
Senado leva ao ComPública debate sobre combate à desinformação
Senado Federal Há 20 horas Em Senado Federal

Senado leva ao ComPública debate sobre combate à desinformação

O 4º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública (ComPública) reúne, até sexta-feira (18), comunicadores, pesquisadores, estudantes e especialistas...
Eleições 2026: saiba a ordem dos votos na urna eletrônica
Senado Federal Há 2 dias Em Senado Federal

Eleições 2026: saiba a ordem dos votos na urna eletrônica

Nas eleições gerais de 4 de outubro, os eleitores registrarão seis escolhas na urna eletrônica: pela ordem, deputado federal, deputado estadual (...
Cruzeiro do Sul, AC
21°
Tempo nublado

Mín. 21° Máx. 28°

22° Sensação
0.74km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
07h42 Nascer do sol
07h47 Pôr do sol
Sáb 33° 20°
Dom 38° 22°
Seg 38° 24°
Ter 38° 21°
Qua 37° 22°
Atualizado às 06h05
Publicidade
Basicão
Últimas notícias Geral Há 17 minutos

Após semana em greve, empregados dos Correios têm dissídio na segunda

 Geral Há 8 horas

Bolão de Presidente Venceslau (SP) leva R$ 101 milhões na Mega-Sena

 Economia Há 9 horas

Instituto faz comparativo de 228 indicadores dos estados brasileiros

 Senado Federal Há 11 horas

Importância do direito tributário é destacada em sessão especial

 Economia Há 12 horas

Ambiente de informação deve piorar no mundo, alertam especialistas

Publicidade
Grupo Folha do Juruá
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,29%
Euro
R$ 5,90 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -3,12%
Bitcoin
R$ 425,011,26 +1,94%
Ibovespa
185,992,03 pts 0.24%
Publicidade
Basicão
Blogs e colunas
Publicidade
Anúncio
Municípios Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda
Cruzeiro do Sul - AC

Cruzeiro do Sul e Exército Brasileiro farão desfile da Independência, na segunda

 De aliado a traidor? Andinho rompe com Deda Amorim e troca Maria Antônia por candidato de Sena Madureira
Mâncio Lima - AC

De aliado a traidor? Andinho rompe com Deda Amorim e troca Maria Antônia por candidato de Sena Madureira

 Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves
Rodrigues Alves - AC

Racha na gestão? Salatiel exonera esposa do vice e expõe crise política em Rodrigues Alves

Publicidade
Anúncio
Mais lidas
1
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco realiza vacinação antirrábica de casa em casa no bairro Cadeia Velha neste sábado
2
Aleac

Fagner Calegário critica proposta de fim da terceirização e defende manutenção de empregos no Acre
3
Senado Federal

Lei facilita corte de impostos para data centers e programas contra câncer
4
Rio Branco - AC

Prefeitura de Rio Branco se reúne com sindicatos rurais para traçar ações conjuntas no campo
5
Rio Branco - AC

Prefeitura e Iapen alinham implantação de booster para melhorar abastecimento de água no Jorge Kalume

Enquete
Publicidade
PodCast
Editorias
Municípios
Links
© Copyright 2026 - Folha do Juruá | Feito por: seuportalonline.com.br - Todos os direitos reservados